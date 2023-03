Tesla Investor Day: Musk verkündet Masterplan Nummer 3

Schwankungen im Bestand, ein immer stärker werdender Wettbewerb, ungeplante Rückrufaktionen, Verzögerungen mit Markteinführungen neuer Produkte – dazu gesellen sich Vorwürfe der Gewerkschaftszerschlagung sowie Ärger mit den Aufsichtsbehörden. Aus dem Hause Tesla gab es die letzten Monate nicht nur positive Nachrichten.

Teslas Führungsposition als Vorreiter der Elektromobilität scheint ein bisschen ins Wanken geraten zu sein. Dennoch wird Elon Musk heute Abend auf der Bühne stehen und Teslas Masterplan enthüllen, der Details über die neue kostengünstigere Fahrzeugplattform des Unternehmens und seine Bemühungen, zu „extremer Größe“ zu wachsen, enthalten wird.

Was erwartet uns bei Musks Masterplan?

Musk twitterte Anfang Februar, dass der Plan „den Weg zu einer vollständig nachhaltigen Energiezukunft für die Erde“ aufzeigen und „die Zukunft hell“ aussehen wird. Bereits im März 2022 twitterte Musk, welche Themen ihn bei der Erstellung des Masterplans beschäftigen: „Die wichtigsten Tesla-Themen werden auf extreme Größe skaliert, was erforderlich ist, um die Menschheit von fossilen Brennstoffen und KI wegzubringen“, schrieb Musk damals. „Aber ich werde auch Abschnitte über SpaceX, Tesla und The Boring Company aufnehmen.“

Wahrscheinlich ist, dass das Thema Solarenergie eine große Rolle spielen wird. Eine Anspielung darauf könnte Musks Tweet sein, dass die Zukunft „hell“ sei.

Erst Mitte Februar hat Tesla ein GIF gezeigt, das ein komplettes Ökosystem eines Hauses samt Solardach zeigte. Möglich ist auch die Vorstellung von Robotertaxis. Laut Musk hat Tesla auf diesem Gebiet „große Fortschritte“ gemacht.

Die Gen-3-Plattform ist der nächste wichtige Punkt auf Musks Agenda. Die Plattform soll nur halb so teuer sein wie die von Model 3 und Model Y. Das große Ziel ist hierbei langfristig, zwei Tesla-Fahrzeuge zum gleichen Preis eines Model 3 herzustellen. Bei dem effizienteren Herstellungsprozess soll auch die neue Plattform helfen.

So liefen die vorangegangenen Masterpläne

Den ersten Masterplan pitchte Musk 2006. Hiervon setzte Tesla tatsächlich die meisten Dinge um. Der Plan sah vor, einen Sportwagen zu bauen, mit dessen Einnahmen ein erschwinglicheres Auto produziert werden sollte, mit dessen Einnahmen wiederum ein noch erschwinglicheres Auto entwickelt werden sollte. Am Ende des Plans standen dann noch Möglichkeiten der Stromerzeugung und Ladesäulen. Mit dem Roadster, Model S, Model 3 und Model Y sowie dem Supercharger und Solarsystemen hat Tesla all diese Pläne in die Tat umgesetzt.

Der zweite Masterplan lief dann schon etwas aus dem Ruder. Musk versprach eine Art Pick-up sowie einen Elektrobus, einen Sattelzug und andere batteriebetriebene öffentliche Verkehrsmittel. Cybertruck und Tesla Semi hatten nie den großen Durchbruch und die öffentlichen Verkehrsmittel scheiterten schon in der Konzeptionsphase.

Es bleibt also spannend, was am Ende vom dritten Masterplan bleibt. Musk ist jedoch gut damit beraten, zu halten, was er verspricht, denn inzwischen wenden sich sogar Tesla-Fans vom Unternehmen ab, und Tesla droht mehr und mehr hinter andere Autobauer zurückzufallen.

