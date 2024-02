Tesla-Konkurrent zeigt witziges Feature: E-Auto schüttelt Schnee ab wie ein Hund

Eine dicke Schneeschicht mühsam vom Autodach, den Fenstern oder der Motorhaube entfernen? Bei dem ET9 des chinesischen Autobauers Nio soll dies der Vergangenheit angehören. Der Wagen wird den Schnee nämlich selbstständig los, indem er sich wie ein nasser Hund schüttelt.

Ein Clip, den Nio veröffentlicht hat, zeigt die Schneefrei-Funktion des E-Autos. Das Fahrgestell wackelt wie ein Lowrider in einem Hip-Hop-Video. Allerdings bewegt es sich seitwärts und nicht von unten nach oben. Die Hydraulik kann bei allen vier Reifen separat gesteuert werden.

Hüpfende Hydraulik und stabile Federung

Die chinesische Luxus-Elektrolimousine kann nicht nur auf der Stelle hüpfen, sondern auch gut Stöße dämpfen. Dies demonstrierte Nio bereits mit anderen Videos. So bewegen sich in einem Clip die Vorderräder auf der Stelle in einer Wasserpfütze. Die Reifen springen in hoher Frequenz hoch und runter. Doch die Karosserie bleibt stabil. Zwei Wassergläser, die auf der Motorhaube neben der Frontscheibe platziert sind, bleiben stehen ohne überzulaufen.

In einem anderen Clip zeigt Nio das wackelfreie Fahrsystem noch eindrucksvoller. Auf der Motorhaube des ET9 ist eine Pyramide von Champagnergläsern aufgebaut. Bestückt mit dieser fragilen Fracht fährt der Wagen über eine Strecke mit lauter kleinen Erhöhungen. Die Flüssigkeit schwankt in den Gläsern, schwappt aber nicht über.

Nio greift Teslas Model S an

Mit dem ET9 greift Nio im obersten Segment von Elektroautos an. Das Unternehmen fordert Model S von Tesla heraus, tritt aber auch in Konkurrenz zu BMW i7 und Mercedes EQS.

Ob und wann der ET9 auf den europäischen Markt kommt, ist noch nicht bekannt. Nio hat den Prototyp erst im Dezember 2023 vorgestellt. Chinesische Kunden sollen die ersten Auslieferungen im Jahr 2025 erwarten können. Die ersten Käufer bekommen einen kostenlosen Chauffeur-Service für 100 Stunden dazu.

Beinfreiheit für 100.000 Euro aufwärts

Der Chauffeur-Dienst zeigt deutlich, dass Nio auf Kunden setzt, die im Auto hinten sitzen. Die Passagiere auf den Premiumsesseln dürfen auf 14,6-Zoll-Monitore blicken. Es gibt auch ordentliche Beinfreiheit, der Radstand beträgt 2,3 Meter. Insgesamt ist die Limousine 5,32 Meter lang.

Der Preis für den Nio ET9 liegt bei umgerechnet mindestens 100.000 Euro. Damit bewegt er sich etwa in der Kategorie eines Tesla Model S. Wer sich das nicht leisten kann, muss weiter Schnee schippen.

