Preiskampf: Tesla könnte Preise noch weiter senken

Der CEO von Tesla, Elon Musk, hat bekannt gegeben, dass Tesla die Preise für seine Fahrzeuge erneut senken könnte. Diese Ankündigung kommt trotz der Tatsache, dass die Gewinnmargen des Unternehmens im letzten Quartal bereits geschrumpft sind.

Interessanterweise hat Tesla bereits im Laufe dieses Jahres die Preise für seine Fahrzeuge weltweit mehrmals gesenkt.

Am Mittwoch äußerte Musk laut Reuters, dass es Sinn ergibt, eine geringere Gewinnmarge in Kauf zu nehmen, wenn dadurch mehr Fahrzeuge verkauft werden könnten. Die Ankündigung der Preissenkungen erfolgt inmitten einer turbulenten Marktphase.

„An einem Tag scheint es, als würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen, am nächsten Tag ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, was zum Teufel los ist“, erklärte Musk gegenüber Analysten in einer Telefonkonferenz.

Tesla: Marge sinkt weiter

Die Bruttomarge von Tesla ist derweil im vierteljährlichen Vergleich weiter gesunken. Im ersten Quartal lag diese noch bei 19 Prozent, im zweiten Quartal fiel sie auf 18,2 Prozent. Dies ist die niedrigste Marge seit 16 Quartalen.

Trotz des Drucks auf die Marge konzentriert sich das Unternehmen darauf, möglichst viele Fahrzeuge auszuliefern. Tesla hält weiterhin an seinem Ziel von 1,8 Millionen ausgelieferten Autos in diesem Jahr fest. Zwischen April und Juli konnte Tesla 466.000 Fahrzeuge ausliefern.

Tesla hat Preise bereits im Januar gesenkt

Details zu den neuen Preissenkungen, wie das Datum und das Ausmaß, sind momentan noch nicht bekannt. Bereits im Januar dieses Jahres hatte Tesla die Preise für das Model 3 und Y auch in Deutschland um bis zu 17 Prozent gesenkt.

Das Modell 3 wurde um 6.000 Euro günstiger und das Model Y sogar um 9.100 Euro. In China wurden die Preise sogar um bis zu 25 Prozent gesenkt.

Für potenzielle Käufer könnte es sich daher lohnen, noch etwas zu warten. Mit Teslas Bestreben, die Preise weiter zu senken, könnte das Traumauto noch erschwinglicher werden.

Cybertruck: Teslas futuristischer E-Pickup

