Tesla: Schlussspurt bringt neue Rekorde – aber ein Rivale zieht vorbei

Tesla Gigafactory in Grünheide, Brandenburg. (Foto: picture alliance/Jochen Eckel)

Allein im abgelaufenen vierten Quartal 2023 hat Tesla in seinen Fabriken in den USA, Deutschland und China 495.000 Elektroautos gefertigt, darunter einige der vor wenigen Wochen vorgestellten Cybertrucks. Ausgeliefert wurden weltweit rund 484.500 Teslas.

Tesla: Neue Rekorde, aber nur geringe Zuwächse

Das bedeutet zwar wieder einen neuen Rekord, aber nur ein Plus von 13 beziehungsweise 20 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Dabei wurden fast ausschließlich die vergleichsweise günstigen Tesla-Fahrzeuge Model 3 und Model Y hergestellt und verkauft.

Noch ärgerliche für Tesla-Chef Elon Musk dürfte sein, dass trotz des bemerkenswerten Schlussspurts im vierten Quartal der chinesische Wettbewerber BYD deutlich die Führungsposition auf dem weltweiten E-Auto-Markt streitig gemacht hat. Mit 526.409 – vor allem in China – verkauften Stromern liegt BYD auf Quartalsbasis vorn, wie Business-Insider schreibt.

Preissenkungen bringen Verkaufsschub

Und das, obwohl Tesla über das Jahr 2023 hinweg mehrmals teils deutlich die Preise senkte. Dem US-Autobauer gelang es immerhin, das von Musk für das Gesamtjahr ausgegebene Ziel von rund 1,8 Millionen Auslieferungen knapp zu erreichen.

Konkret wurden laut Tesla-Mitteilung 2023 genau 1.808.581 Fahrzeuge ausgeliefert. Die Zahl der hergestellten Teslas belief sich demnach auf 1.845.985. Die Zuwächse um 37 beziehungsweise 35 Prozent liegen deutlich unter dem Anfang 2021 ausgegebenen mittelfristigen Tesla-Ziel, pro Jahr um 50 Prozent zuzulegen.

Musk war Anfang 2023 noch optimistischer

An dieser Marke orientierte sich Musk auch, als er im Januar 2023 gegenüber Analyst:innen noch andeutete, dass für das Gesamtjahr durchaus zwei Millionen produzierte Fahrzeuge drin seien. Nach dieser Aussage hatte sich der Aktienkurs von Tesla zweistellig gesteigert, wie es bei Bloomberg hieß.

Insgesamt verbuchte Tesla im Börsenjahr 2023 eine glatte Verdopplung seines Aktienkurses. Allerdings war es 2022 mit der Tesla-Aktie um fast 65 Prozent nach unten gegangen.

Prognosen für 2024 wohl erst in 3 Wochen

Die am Dienstag veröffentlichten Produktions- und Auslieferungszahlen haben die Tesla-Aktie derweil kaum in Bewegung gebracht. Bisher hat Tesla noch keine Prognosen für das laufende Jahr gegeben. Das wird wohl spätestens am 24. Januar passieren, wenn Tesla seine Finanzzahlen für 2023 bekanntgibt.

