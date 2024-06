Hier kannst du Tetris als Font nutzen – und GIFs davon herunterladen

Tetris gehört zu den Meilensteinen der Gaming-Geschichte. Auch heute noch erinnern sich zahlreiche Menschen daran, wie sie auf dem Gameboy die Blöcke zu Reihen vereint haben, um den Highscore zu erreichen. Aber selbst außerhalb der Gaming-Community ist Tetris durchaus ein Begriff. Kein Wunder also, dass auch andere Websites die beliebten Blöcke aufgreifen.

GIFs mit Tetris-Schrift bauen

So auch die Seite Tetris Font, die es euch ermöglicht, Schrift in besagtem Stil zu erstellen. Das ist ganz einfach. Oben links findet ihr ein Textfeld, in das ihr die gewünschten Wörter und Sätze eintragen könnt. Beachtet dabei, dass Tetris Font am besten wirkt, wenn es sich nur um ein Wort handelt. Ansonsten ist die Schrift am Ende recht klein und der Effekt geht verloren.

Neben dem Textfeld gibt es weitere Optionen. So könnt ihr die Animationen beschleunigen, den „Boden“ entfernen, auf dem die Blöcke landen, und einen Puzzle Font auswählen, bei dem die Blöcke gleichzeitig fallen. Für den gewünschten Tetris-Look solltet ihr unbedingt den Haken bei „Grid“ setzen. Durch das Gitternetz innerhalb der Tetris-Blöcke sieht das Ganze aus wie damals auf dem Gameboy.

Seid ihr mit der Animation zufrieden, könnt ihr das Tetris-GIF entweder per Link verschicken oder herunterladen. Bei Ersterem ist es ratsam, die Option „Obscure in URL“ zu aktivieren. Sonst wird euer Wort direkt mit in dem Link aufgeführt. Ist die Option aktiviert, verwandelt sich das Wort in eine Zeichenreihenfolge.

Beim Download müsst ihr euch ein wenig gedulden. Die Website rendert zunächst die Animation und lässt sie dabei einmal durchlaufen. Danach startet der Download der Datei automatisch und sollte aufgrund der kompakten Größe schnell abgeschlossen sein – und schon könnt ihr eure Tetris-Nachricht verschicken.

