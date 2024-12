The Future Loop: Dubai baut klimatisierten Fußweg durch die Stadt

Das (Teil-)Projekt „The Future Loop“ klingt zunächst nach einer Utopie. Es gibt allerdings eine offizielle Bestätigung dafür. Die stammt von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, persönlich.

Dubai plant massiven Ausbau des Fußwegenetzes

Der Scheich hatte höchstselbst Anfang Dezember 2024 den Masterplan für den sogenannten Dubai Walk genehmigt. Dabei handelt es sich um ein Mammutprojekt, das ab 2027 in drei Stufen bis 2040 fertiggestellt sein soll.

Es umfasst ein neues Netz von Geh- und Radwegen, um Dubai fußgängerfreundlicher zu machen. Am Ende soll ein rund 6.500 Kilometer langes Wegenetz in Dubai entstanden sein, von dem es bislang erst rund 2.000 Kilometer gibt. Dieser Altbestand soll umfassend modernisiert werden.

Teil des eigentlich auf Fußgänger ausgerichteten Projekts sind indes auch neue Fahrzeugbrücken und Tunnel über eine kumulierte Gesamtlänge von 6,2 Kilometern, weil die bestehende Verkehrsführung dem Projekt teilweise im Weg steht.

The Future Loop wird voll klimatisierter Rundweg durch die Stadt

Besonders aufsehenerregend wird sicherlich der sogenannte Future Loop werden. Dabei wird es sich um einen zwei Kilometer langen und erhöht gelegenen Rundweg für Fußgänger handeln, der in der Gegend um das Museum der Zukunft gebaut werden soll.

Der Rundweg wird zwischen sechs und 15 Meter Breite aufweisen, dabei vollständig geschlossen und klimatisiert sein. Nachdem Dubai im Sommer bis zu 52 Grad Celsius erreichen kann, dürfte der klimatisierte Rundweg der wichtigste Faktor für sich per pedes durch die Stadt bewegende Menschen sein.

Future Loop verbindet markante Wahrzeichen

Der Future Loop wird in luftiger Höhe um einige Wahrzeichen Dubais herumführen. Der Weg verbindet das Dubai World Trade Centre, die Emirates Towers und das Dubai International Financial Centre mit dem Museum der Zukunft.

Zudem wird der Loop an die nächstgelegenen U-Bahn-Stationen angebunden. Im Umfeld des Loop werden 30.000 Quadratmeter an zusätzlichen Grün- und Verkaufsflächen entstehen. So sollen Bewohner:innen neue Erholungs- und Einkaufsmöglichkeiten erhalten.

Alles in allem will Dubai mit dem Projekt das Ziel erreichen, bis 2040 zu einer der fußgängerfreundlichsten Städte der Welt zu werden, so Scheich Al Maktoum.

Smartphone-App soll Bewegung fördern

Begleitend beabsichtigt das Emirat, eine Smartphone-App einzuführen, die mit verschiedenen Methoden das Gehen fördern soll. Benutzer:innen können ihre Bewegungsdaten (Routen, Schritte, Dauer, Entfernung) tracken und mit anderen teilen.

Zudem soll die App eine Datenbank des Fußgängernetzes von Dubai enthalten, in der Sehenswürdigkeiten, Kunstausstellungen, Rastplätze und Veranstaltungen in der Nähe verzeichnet sind. Das Speichern der persönlichen Lieblingsrouten ist vorgesehen. Ein Belohnungssystem wird Punkte für zurückgelegte Strecken vergeben. Diese Punkte sollen dann entlang des Weges bei teilnehmenden Einrichtungen eingelöst werden können.