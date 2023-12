Threads: Das musst du zum Deutschlandstart wissen

Fast fünf Monate mussten die Menschen in der EU darauf warten, Threads nutzen zu können. Nun ist es so weit. (Foto: JRdes/ Shutterstock).

Als Mitte 2023 viele Nutzer:innen anfingen, Alternativen für X (damals noch Twitter) zu suchen, war neben Mastodon und Bluesky auch Threads ganz oben auf der Liste. Dabei kam die Option wie aus dem Nichts. Meta, zu denen auch Facebook und Instagram gehören, veröffentlichte Threads so gut wie ohne große Ankündigung. Schon nach fünf Tagen hatte die Plattform über 100 Millionen User:innen.

Anzeige Anzeige

Dabei war Threads zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal in Europa verfügbar. Zwar gab es für eine kurze Zeit einige Tricks, über die man die Plattform auch in der EU nutzen konnte, jedoch schob Meta dem Ganzen schnell einen Riegel vor.

Lange war unklar, wann wir den Microblogging-Dienst nutzen können – bis vor ein paar Tagen, als ein Countdown auf der Homepage von Threads auftauchte. Am Donnerstag, dem 14. Dezember, um 12 Uhr soll es so weit sein. Hier findest du alle Infos, die du zum Europa-Start von Threads wissen musst.

Anzeige Anzeige

Was ist Threads?

Threads ist ein Microblogging-Dienst von Meta, der direkt mit Instagram verknüpft ist. Ähnlich wie bei X kannst du kurze Beiträge mit bis zu 500 Zeichen erstellen, aber auch Fotos oder kurze Videos und Links teilen. Genauso kann man Beiträge liken, teilen und im Thread antworten.

Die Seite ist dabei Twitter sehr ähnlich, die Feeds sind ähnlich aufgebaut. Wer also von X direkt umspringen möchte, wird sich sofort wohlfühlen.

Anzeige Anzeige

Wie melde ich mich bei Threads an?

Die Anmeldung bei Threads verläuft ganz einfach über Instagram. Wer bereits einen Account auf Insta hat, kann einfach seinen Benutzernamen übernehmen. Besitzer:innen eines blauen Hakens nehmen selbst diesen mit auf die neue Plattform.

Einziger Haken: Ein Instagram-Account ist absolut verpflichtend. Wenn du Threads nutzen möchtest, aber Instagram nicht, kommst du nicht drumherum, dir ein Nutzerkonto für beide Dienste zu erstellen.

Anzeige Anzeige

Warum kommt Threads erst jetzt?

Dass Threads noch nicht in Deutschland und der EU erschienen ist, liegt höchstwahrscheinlich am Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union. Dieser könnte Threads als Gatekeeper eingestuft und dadurch einen Launch verzögert haben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Was nun doch dazu geführt hat, dass Threads auch nach Europa darf, weiß niemand so richtig, denn Meta zeigt sich darüber relativ schweigsam. Unklar ist auch noch, ob es für Nutzer:innen in der EU vielleicht Einschränkungen bei den Funktionen gibt, die Meta mit dem Digital Markets Act begründen könnte.

Was ist der Unterschied zu X?

Auch wenn sich augenscheinlich X und Threads kaum unterscheiden, haben die beiden Plattformen dennoch unterschiedliche Eigenschaften. So fehlen bei Threads die Trends von Instagram komplett. Darüber können X-Nutzer:innen schauen, über welche Themen gerade auf der Plattform viel gesprochen wird.

Anzeige Anzeige

Warum sollte ich Threads nutzen ?

Geringe Moderation, viele Abos und ein riesiges Problem mit menschenverachtenden Inhalten – viele X-User:innen haben gerade keine gute Zeit. Sie suchen nach einer guten Alternative. Im Vergleich zu Mastodon oder Bluesky ist Threads dabei schon gut gefüllt. Mittlerweile sind schon über 140 Millionen Menschen auf der Plattform. Mit dem Einstieg in den EU-Markt wird die Zahl noch weiter steigen.

Ein großer Pluspunkt von Threads ist auch ein Versprechen von Mark Zuckerberg: Bislang ist Threads nämlich zu 100 Prozent werbefrei. Das soll so lange so bleiben, bis der Microblogging-Dienst sich auf dem „klaren Weg“ zu einer Milliarde Nutzer:innen befindet. Da mittlerweile der Hype um die Plattform etwas abgeflacht hat, scheint das nicht allzu schnell zu passieren. Der Launch in Europa wird allerdings die Nutzungszahlen nach oben schießen lassen.

Gibt es Kritik an Threads?

Viele Nutzer:innen kritisieren die enge Verknüpfung mit Instagram. Wer bis jetzt sein Threads-Konto wieder löschen möchte, müsste auch seinem Instagram-Account bye-bye sagen.

Anzeige Anzeige

Threads hatte außerdem zu Beginn auch eine Anbindung an das Fediverse, eine Art Social-Network-Kollektiv, versprochen, die bislang nicht umgesetzt wurde. Netzwerke im Fediverse sehen sich als gemeinschaftliche, werbefreie, dezentralisierte und datenschutzorientierte Plattformen. So wäre zum Beispiel eine Anbindung an Mastodon möglich. Ob und wann eine solche Erweiterung kommt, ist aber unklar.

Wer trotz Werbefreiheit denkt, dass keine personenbezogenen Daten auf Threads gesammelt werden, wird auch enttäuscht. Die werden für die Werbeoptimierung bei Instagram genutzt.

Hinweis in eigener Sache: Auch wir sind bei Threads am Start, hier geht’s zum t3n-Profil

21 Bilder ansehen Die Social-Media-Evolution Quelle:

Mehr zu diesem Thema Threads Europäische Union Meta