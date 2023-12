News Artikel merken

Threads: Meta verrät Datum für EU-Start per Instagram-Easteregg

Eigentlich ist Metas X-Konkurrent Threads schon im Juli 2023 an den Start gegangen. Interessierte in der EU blieben aber bisher außen vor. Jetzt hat der Facebook-Mutterkonzern ein Startdatum verraten – per Instagram-Easteregg.