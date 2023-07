Schluss mit Threads: Meta sperrt Twitter-Alternative in Europa

Ex-Facebook Meta hat auf Nachfrage gegenüber Heise Online bestätigt, dass der Zugriff auf die neue App Threads, die innerhalb weniger Tage bereits über eine Million Nutzer:innen fand, in Europa nicht mehr möglich ist. Zuvor war vermutet worden, das Problem betreffe ausschließlich den deutschsprachigen Raum und selbst dort nicht alle Accounts.

Klar war bereits zuvor, dass Threads vorerst nicht offiziell in Europa starten würde. Inoffiziell hatte das indes gut funktioniert. Da Threads mit dem eigenen Instagram-Account verknüpft ist, konnten Nutzer:innen auf dem iPhone schlicht den US-Appstore anwählen, dort die App herunterladen und sich mit ihren Instagram-Daten anmelden.

Kommentar: Threads-Sperre in der EU – Es wird höchste Zeit für das Fediverse

Unter Android reichte es, die APK-Datei der App aus dem Netz zu laden. Auch dort war dann die Anmeldung mit dem eigenen Instagram-Account ohne Umschweife möglich. Das Vorgaukeln einer anderen geografischen Lokation über ein VPN war bislang nicht erforderlich.

Am Donnerstagabend hatte Meta dann offenbar damit begonnen, die Nutzung für Europäer:innen einzuschränken. Caschys Blog etwa berichtet, er habe seither zunächst nur Einschränkungen gespürt, komme aber mittlerweile nicht mehr über das reine Ansehen der Timeline hinaus.

Inzwischen ist klar, dass Meta tatsächlich den Zugang zu Threads aus Europa heraus blockiert. Auf Nachfrage von Heise Online hatte eine Meta-Sprecherin am Freitag bestätigt:

Threads ist derzeit in den meisten Ländern Europas nicht verfügbar, und wir haben weitere Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass Menschen aus diesen Ländern auf Threads zugreifen können. Europa ist nach wie vor ein sehr wichtiger Markt für Meta, und wir hoffen, dass wir Threads dort in Zukunft in mehr Ländern zugänglich machen können.