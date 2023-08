Threads-Hype am Ende? Twitter-Killer verliert mehr als 80 Prozent täglich aktiver Nutzer

Die Marktforscher von Similarweb und Sensor Tower kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass Metas Twitter-Alternative Threads nur einen Monat nach ihrem Marktstart den Großteil ihrer täglich aktiven Nutzer:innen verloren hat. Zudem hat sich die Zeit, die auf der Plattform im Schnitt verbracht wird, deutlich reduziert.

Similarweb sieht Einbruch bei der Nutzungsdauer

Die Daten von Similarweb, von denen Gizmodo zuerst berichtete, zeigen, dass die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Threads nur zwei Tage nach dem Start bei 49 Millionen lag. Bis zum 1. August war diese Zahl auf knapp über 9,6 Millionen gesunken.

Auch das Engagement sei im Vergleich stark zurückgegangen. Laut Similarweb wurde zu Beginn in allen Märkten, in denen Threads verfügbar ist, am 6. Juli mit etwa 14 Minuten pro Tag ein Höhepunkt erreicht. Bis zum 1. August habe sich diese Zahl auf nur noch 2,3 Minuten reduziert.

Sensor Tower sieht Einbruch um 82 Prozent

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower ist die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Threads vom 5. Juli bis zum 31. Juli um 82 Prozent gesunken. Wie Sensor Tower gegenüber CNN bestätigte, soll die Zahl der täglich aktiven Nutzer:innen pro Tag um rund ein Prozent schrumpfen. Sensor Tower errechnet ein Start-Engagement von 19 Minuten, das auf nur noch 2,9 Minuten gesunken sein soll.

Abseits dessen zeigen Sensor Towers Daten, dass Threads immer noch eine der am häufigsten heruntergeladenen Apps sowohl unter Android als auch unter iOS ist. Möglich scheint daher auch, dass der plötzliche Einbruch der DAU (Daily Active Users) nur ein normaler Vorgang im Rahmen einer sich etablierenden Alternative ist.

Meta erweitert Threads kontinuierlich

Jedenfalls hat Meta Threads inzwischen um häufig nachgefragte Funktionen erweitert. So gibt es nun einen richtigen chronologischen Following-Feed und auch die Übersetzung von Posts ist jetzt möglich.

Schmerzlich vermisst wird weiterhin eine Suchfunktion, die sowohl Themen als auch Nutzer, Trending Topics und Direktnachrichten finden kann. Instagram-Chef Amad Mosseri hat zudem angekündigt, Threads mit dem dezentralen Fediverse zu verbinden.

