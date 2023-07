Threads-Sperre in der EU: Es wird höchste Zeit für das Fediverse

Zugucken dürfen wir in der EU noch

Ja, ich habe die vergangenen sieben Tage bei Threads durchaus genossen . Es gab wenige Bots, dafür aber einen lebhaften Austausch und viele sachliche Gespräche rund um Meta, Threads und auch das Fediverse.

Ich bin nicht der erste, der diesen Vergleich zieht, aber es fühlte sich an wie Twitter 2007 – also nach etwas Neuem. Fühlte, also Vergangenheitsform, weil Meta nun Nutzer:innen aus der EU komplett aussperrt. Oder zumindest halb. Denn zugucken dürfen wir noch, nur mitmachen nicht mehr.

Anzeige Anzeige

Das ist gelinde gesagt ein denkbar unglücklicher Move von Meta, schließlich konnte man aus der EU zum Beispiel mit einer simplen APK-Datei bei Android Threads installieren und problemlos nutzen. Jetzt fühlt es sich an, als würde man in Geiselhaft genommen werden für einen Kampf, den Meta mit den Regulierungsbehörden der EU austragen möchte, noch bevor diese überhaupt alle Regularien festgelegt haben. Denn der Digital Markets Act der EU wurde im vergangenen Jahr zwar verabschiedet, soll aber erst im kommenden Jahr komplett in Kraft treten.

In eigener Sache: Aktuell sind viele Menschen auf der Suche nach einer Twitter-Alternative. t3n ist auch auf Mastodon unter https://t3n.social/@t3n aktiv.

Anzeige Anzeige

Bevor jetzt Leute direkt wieder in die Kommentare schreibe: „Aber das böse Meta und deine Daten! Und es ist gut, dass die EU sich so um unsere Daten kümmert!“ Ich weiß durchaus, dass Meta und Mark Zuckerberg keine Heiligen sind und ich betrachte beide und das, was sie tun, kritisch. Meta hätte Threads zum Beispiel weltweit auch datenschutzkonform auf den Markt bringen können – wenn sie nur gewollt hätten. Haben sie aber nicht. Und auch die Anbindung an das Fediverse ist bisher nur versprochen, nicht gehalten.

Dezentralität erhofft, Zentralität vom Feinsten bekommen

Einer der für mich spannendsten Aspekte an Threads war und ist aber genau diese Anbindung an das Fediverse und die damit verbundene Dezentralität. Und exakt das Dezentrale daran ist so zentral für das Problem gerade. Jetzt bestimmt wieder ein großer Player, nämlich Meta, ob und wie wir auf ein soziales Netzwerk zugreifen dürfen. Damit sind sie Elon Musk bei Twitter nicht unähnlich. Wäre Acitvity-Pub, das Protokoll hinter dem Fediverse, bereits Bestandteil von Threads, könnte man zum Beispiel über eine Instanz bei Mastodon weiterhin darauf zugreifen und daran teilhaben. Sogar mit einem deutlich besseren Datenschutz.

Anzeige Anzeige

Es bleibt also weiterhin zu hoffen, dass sich das Activity-Pub endlich als Standard für soziale Netzwerke durchsetzt. Threads hätte mit schon jetzt 130 Millionen Accounts genau dieser Durchbruch sein können, wie übrigens auch Eugen Rochko, der Mastodon-Erfinder und CEO, in einem Blogbeitrag schreibt.

Meine Vermutung ist allerdings: die Integration von Activity-Pub bei Threads wird erst kommen, wenn das Netzwerk in der EU offiziell zugänglich ist. Also nicht vor 2024. Bis dahin findet ihr mich wieder bei Mastodon.

Mehr zu diesem Thema Europäische Union Meta