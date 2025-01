Tiktok-Alternative erobert die USA: Was steckt hinter Lemon8?

Der 19. Januar 2025 könnte für Tiktok-Nutzer:innen in den USA ein trauriger Tag werden. Denn an diesem Tag läuft das von der US-Regierung gestellte Ultimatum für ByteDance, das chinesische Unternehmen hinter der Social-Media-App, ab. Falls ByteDance bis zum Ablauf der Deadline keinen Käufer für die App in den USA bekannt gibt, soll die beliebte Anwendung in den USA verboten werden. Noch gehen einige davon aus, dass der designierte Präsident Donald Trump das Verbot aufhebt – doch das ist ungewiss.

Vor Tiktok-Verbot: Lemon8 erobert die Charts

In dieser für amerikanische Tiktok-User:innen ungewissen Zeit scheint sich eine Alternative aufzutun. Denn seit wenigen Tagen klettert die App Lemon8 in den Download-Charts des Google Play Stores und des iOS App Stores immer weiter nach oben. Bei letzterem steht die App mittlerweile auf Platz 2 der Top-Downloads. Doch warum wird eine App, die es schon seit 2020 gibt, jetzt so populär?

Auf den ersten Blick bietet Lemon8 recht ähnliche Funktionen wie Instagram oder Pinterest. Es gibt einen Bereich für Kanäle, denen ihr folgt, sowie personalisierte Empfehlungen für euch. Nutzer:innen können in Kategorien wie Beauty, Fashion, Travel, Food und einigen mehr ihre Bilder und Videos posten – und Beiträge anderer User:innen liken, kommentieren und teilen.

Im Gegensatz zu Tiktok, das ein Video nach dem anderen anzeigt, ist Lemon8 zunächst etwas unaufgeregter. Die Beiträge werden in zwei Spalten untereinander angezeigt und Videos spielen nicht automatisch im Feed. Erst wenn ihr auf ein Video tippt, kommen Nutzer:innen in eine Tiktok-ähnliche Ansicht. Über diese kann dann auch durch eine schier endlose Anzahl von Clips immer weiter gewischt werden, um neue Inhalte zu offenbaren.

Die enorme Popularität hängt aber vielmehr damit zusammen, dass zahlreiche Tiktok-Influencer:innen dazu aufrufen, zu Lemon8 zu wechseln, wie Forbes berichtet. Der Wechsel zu Lemon8 fällt dabei besonders leicht. Denn User:innen können dieselben Login-Daten nutzen, die sie schon für Tiktok angelegt haben. Zudem können Tiktok-Creator:innen ihre Inhalte in beiden Apps gleichzeitig teilen. Der Grund: Auch Lemon8 gehört zu dem chinesischen Konzern ByteDance.

Aber hier liegt auch ein enormens Problem für Lemon8. Zwar betrifft der Bann in den USA zunächst nur Tiktok, doch ist es keines abwegig, dass die US-Regierung im Anschluss auch andere Apps von ByteDance ins Visier nimmt. Vor allem, wenn sie erneut Millionen User:innen akquirieren können. Lemon8 ist also maximal eine Zwischenlösung, aber keine Absicherung für diejenigen, die von einem Tiktok-Bann betroffen wären.

Wer hierzulande Lemon8 eine Chance geben möchte, muss im Übrigen noch Umwege in Kauf nehmen. Wie die App-Stores bei der Suche nach der Anwendung verlauten lassen, ist sie bisher nicht offiziell für unsere Region freigeschaltet. Ob sich das eines Tages ändert, ist nicht abzusehen. Wer die App trotzdem installieren will, muss die APK-Datei herunterladen und auf dem Smartphone per Sideload installieren. Hier solltet ihr aber vorsichtig sein und nur über seriöse Quellen Dateien herunterladen.

