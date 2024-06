Tiktok testet neue Funktion, um Nutzer länger auf der Plattform zu halten

Social-Media-Plattformen klauen gerne erfolgreiche Konzepte voneinander. Instagram hat seine Reels von Tiktok abgekupfert und die Story-Funktion bei Snapchat. Jetzt hat sich wiederum wohl Tiktok bei Snapchat bedient und die beliebte Streak-Funktion ins Angebot übernommen. Derzeit häufen sich bei X die überraschten Tweets, weil User:innen beim Versenden von Nachrichten einen Streak erhalten haben.

Anzeige Anzeige

Streak-Funktion: Flammensymbol und Zahl als Belohnung für häufige Interaktion

Das ursprünglich von Snapchat entwickelte Konzept funktioniert ganz einfach: Wer einer anderen Person mehrere Tage in Folge jeden Tag ein Bild oder ein Video (also einen Snap) geschickt hat, bekommt ein kleines Flammensymbol angezeigt und eine Nummer, die festhält, wie viele Tage man schon miteinander interagiert. Das ist ein Streak, was so viel wie „Strähne“ im Sinne von „Glückssträhne“ bedeutet, also sowas wie „einen Lauf haben“.

Wenn man ein einziges Mal innerhalb von 24 Stunden nicht interagiert, verfällt der komplette Streak. Je höher die Zahl mit der jeweiligen anderen Person ist, desto „näher“ ist man sich – im Social-Media-Sinne gesprochen. Besonders für jüngere Nutzer:innen im Teenageralter dürfte die Funktion durchaus reizvoll sein. Bei Snapchat gibt es mittlerweile sogar eine Funktion, einen verfallenen Streak gegen Geldzahlungen wiederherzustellen oder einen bestehenden zu pausieren.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das Potenzial hinter den Streaks hat man jetzt wohl auch bei Tiktok erkannt, wo man für das Versenden privater Nachrichten mit dem Flammensymbol belohnt wird. Der simple Reiz soll Anwender:innen dazu bewegen, immer wieder die App zu öffnen und mit den Inhalten zu interagieren.

Streaks bei Tiktok: So schaltest du die Funktion ab

Interaktionen der User:innen generieren die Datensätze, mit denen soziale Medien ihr Geld verdienen. Es ist also von höchstem Interesse für die Betreiber, die Nutzer:innen aktiv zu halten.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wenn eine Streak zu enden droht, wird man von der App sogar per Push-Message benachrichtigt und dadurch aktiv aufgefordert, sie zu nutzen. Wer darauf keine Lust hat, findet bei Tiktok im Menü unter Einstellungen und Datenschutz → Benachrichtigungen eine Option, Streak-Meldungen auszuschalten. Im Menüpunkt In-App-Benachrichtigungen kann man die Streak-Funktion ganz ausschalten.

Tiktok hat zwar bestätigt, dass es die Streak-Funktion in einigen Ländern und bei vereinzelten User:innen testet, weiter geäußert hat sich das Unternehmen dazu aber nicht.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema