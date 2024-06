Online-Umfragen erstellen: Diese Tools solltest du kennen

Umfrage-Tools sind ein unkomplizierter Weg, um wertvolles Feedback von Kunden, Nutzern und Lesern zu erhalten. Egal, ob es um die Wahrnehmung des neusten Produktes, ein allgemeines Stimmungsbild, Datenerhebung für eine Studie, Feedback von Mitarbeitern und Kunden, die Lead-Gewinnung oder nur die Terminplanung im Freundeskreis geht: Mit dem richtigen Tool ist nicht nur die Umfrage innerhalb weniger Augenblicke erstellt, es gibt auch jede Menge wertvoller Erkenntnisse über die Umfrageergebnisse und das Nutzerverhalten.

Die meisten Umfrage-Tools bieten eine Gratis-Variante mit eingeschränktem Funktionsumfang sowie mehrere Preisstufen für Premium-Versionen an. Für welche davon man sich entscheidet und ob die kostenlose Variante nicht völlig ausreichend ist, hängt in der ersten Linie davon ab, wie viele Umfrageergebnisse man sich erhofft und ob die Umfragen im eigenen Firmen-Design erstellt werden sollen.

Für Privatpersonen, die lediglich kleinere Befragungen anstreben, sind kostenlose Tools oft die logische Lösung. Hier bieten sich für die Terminfindung oder Fragestellungen für kleinere Abschlussarbeiten beispielsweise Doodle, Poll for all oder die Arbeit mit dem Google Formular an. Umfangreichere Lösungen wie Involve.me oder Alchemer, früher bekannt als Surveygizmo, richten sich preislich klar an Publisher und größere Unternehmen, bieten dafür aber neben Umfragen auch die Möglichkeit auf Quiz-Fragen und zahlreiche weitere Templates, die für mehr Interaktionsmöglichkeiten mit der Seite sorgen.

Meinungs- und Stimmungsbilder der Community erstellen

Kundenzufriedenheit messen

Feedback zu eigenen Produkten einholen

Verweildauer und Interaktionsrate der Website erhöhen

Termin- und Eventplanung

Wissenschaftliche Studien

1. Crowdsignal

Einer der bekanntesten Vertreter im Umfragebereich ist zweifelsohne Crowdsignal, das vielen noch als Polldaddy ein Begriff sein dürfte. Mit dem Tool lassen sich mit einem einfachen Interface auch sehr umfangreiche Befragungen realisieren. Das Tool von der Firma Automattic, die auch hinter dem WordPress-Hosting-Service WordPress.com steckt, bringt einen einfachen Editor zum Erstellen der Umfrage mit. Neben dem Anpassen des Umfragen-Designs ist auch die einfache Einbindung von Medieninhalten möglich, ebenso wie der Export der Ergebnisse als Excel-, PDF- und XML-Datei. Zu den Möglichkeiten der kostenlosen Version kommen in den Pro-Paketen noch Features wie die Individualisierung des CSS oder die Nutzung einer eigenen Domain hinzu. Auch eine Echtzeitanalyse über die Nutzung der erstellten Quiz und Umfragen ist möglich. Für schnelle Reportings kann Crowdsignal auch mit Google Sheets verknüpft werden.

Preis:

Gratisversion mit maximal 2.500 Umfrageteilnahmen und eingeschränktem Datenexport

Premium: 25 US-Dollar bei monatlicher Zahlung, 15 Dollar pro Monat bei jährlicher Abrechnung

Business: 59 Dollar bei monatlicher Zahlung, 45 Dollar pro Monat bei jährlicher Abrechnung

Team: 29 Dollar pro User pro Monat

2. Umfragen online erstellen mit Doodle

Doodle kennt vermutlich mittlerweile jeder, sei es aus dem beruflichen oder dem privaten Kontext. Vor allem Terminfragen mit mehreren Teilnehmern lassen sich über Doodle schnell und unkompliziert klären. Zudem ist Doodle mit mehreren Kalenderlösungen von anderen Anbietern kompatibel. Beim Pro-Account gibt’s ein eigenes Branding und Werbefreiheit.

Preis:

kostenlose Version

Pro: 6,95 Euro pro Monat

Team: 44,75 Euro pro Monat (für 5 User)

3. Survey Monkey

Unbegrenzt viele Umfragen können mit der günstigsten Bezahlvariante von Survey Monkey erstellt werden. Auch ein Export der Daten in verschiedenen Formaten – etwa als CSV-, PDF- oder XLS-Datei – ist möglich. Außerdem spannend: die Möglichkeit zur Textanalyse, die bei der Auswertung von Freitextantworten unterstützten soll. Allerdings sind im günstigsten Tarif Standard nur 1.000 Antworten pro Monat möglich. Bei den teurere Varianten entfällt diese Grenzen. Zudem bieten sie mehr Gestaltungsmöglichkeiten beim Design der Umfrage.

Preis:

Standard: 39 Euro pro Monat

Extra: 36 Euro pro Monat, 432 Euro jährlich

Premium: 99 Euro pro Monat, 1.188 Euro jährlich

Extra Team: 30 Euro pro Nutzer im Monat

Premium Team: 75 Euro pro Nutzer im Monat

Enterprise auf Anfrage

4. Limesurvey

Limesurvey startete als Umfrage-Tool zum Selberhosten. Inzwischen wird hier allerdings hauptsächlich auf Cloud-Speicher gesetzt. Die kostenlose Lösung deckt bereits viele Features ab. Bei den Bezahlvarianten kommen die Umfragen ohne das Limesurvey-Branding aus und bieten mehr Upload-Speicher sowie eine höhere Anzahl möglicher Antworten pro Monat. In der kostenfreien Variante gilt hier ein Maximum von 25 Antworten und maximal zehn Megabyte Upload-Speicher, was hauptsächlich für Privatpersonen interessant sein dürfte.

Preis:

Gratisvariante verfügbar

Expert: 29 Euro pro Monat bei jährlicher Abrechnung

Basic: 34 Euro pro Monat bei monatlicher Abrechnung

Enterprise: 75 Euro pro Monat bei jährlicher Abrechnung

Corporate: Auf Anfrage

5. Poll for all: Umfragen-App für iOS und Android

Poll for all ist sowohl als Web-App als auch für iOS und Android verfügbar. Umfragen lassen sich direkt auf der Website oder in der App erstellen und anschließend via iFrame einbinden. Ein zusätzliches WordPress-Plugin ist ebenfalls verfügbar. Das Tool richtet sich eher an Einzelpersonen und Gruppen, die beispielsweise Meetings oder Ausflüge organisieren wollen. So lassen sich beispielsweise private Umfragen erstellen, auf die nur Personen mit entsprechendem Link zugreifen können.

Preis:

Gratisvariante verfügbar

Premium: 7,49 Euro pro Monat

Unternehmenslösungen auf Anfrage

6. Involve.me

Der Anbieter Involve.me richtet sich an Publisher und Unternehmen, die unter anderem ihren Sales-Funnel interaktiver gestalten wollen. Zum Angebot gehören etwa der Online-Quiz-Maker und der Online-Survey-Maker – bei beiden soll eine Erstellung von Quizzen und Umfragen von künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Involve.me ist beispielsweise mit Newsletter-Tools wie Mailchimp oder Mailjet kompatibel. Im Vertrieb lässt sich Involve.me unter anderem mit Hubspot, Pipedrive und Zoho CRM verknüpfen. Im Umfragen-Editor lassen sich Quiz-Fragen, einfache und komplexe Umfragen, Persönlichkeitstests und viele weitere Varianten mit wenigen Mausklicks erstellen. Auch ein Einsatz zur Lead-Generierung ist theoretisch möglich.

Auch bei Involve.me lassen sich die Umfragen auf der eigenen Website via iFrame einbinden, während es im Backend des Umfrage-Tools zahlreiche Tracking-Optionen und Insights über das Nutzerverhalten der Umfrageteilnehmer gibt.

Preis:

Gratisversion mit Obergrenze von 100 Umfrageteilnehmern pro Monat

Basic: Maximal 1.000 Submissions für rund 29 Dollar pro Monat

Pro: Maximal 5.000 Submissions für 59 Dollar pro Monat

Business: Bis zu 15.000 Submissions für 129 Dollar pro Monat

Agency: Bis zu 30.000 Submissions für 199 Dollar pro Monat

7. Typeform

Ob Umfrage oder Formular – Typeform kommt mit benutzerfreundlicher Usability daher. Natürlich lassen sich auch mit diesem Dienst viele verschiedene Formulare und Umfragen erstellen, aber vor allem der praktische Aspekt der Tastatur-Navigation durch die Umfragen sticht hervor. Auch praktisch: die Visualisierung, die dem Nutzer jede Entscheidung zeigt. Für mobile Geräte sind die Umfragen angepasst und für die Erstellung verschiedene Templates wählbar. Die kostenlose Version erlaubt 10 Antworten pro Monat.

Preis

Basic: 25 Euro pro Monat bei monatlicher Abrechnung, 21 Euro im Monat bei jährlicher Abrechnung

Plus: 55 Euro pro Monat, 46 Euro pro Monat bei jährlicher Abrechnung

Business: 89 Euro pro Monat, 75 Euro pro Monat bei jährlicher Abrechnung)

Enterprise-Angebot auf Anfrage

8. Alchemer

Alchemer war früher unter dem Namen Surveygizmo bekannt. Nach wie vor richtet sich das Tool hauptsächlich an Unternehmen. Die Funktionen des Umfrage-Tools sind vor allem darauf angelegt, die eigenen Kunden besser zu verstehen, Daten zu erheben und zu analysieren. Durch die vielen verschiedenen Frage-Möglichkeiten und Plattformen, für die die Anwendung zur Verfügung steht, wird das Tool nahezu zum Alleskönner und lässt sich auch in der Marktforschung einsetzen. AB-Tests, zusätzliche Filteroptionen, Reportings und API-Zugang gibt es zwar erst mit dem teureren Professional-Paket, dafür gibt es auch schon als „Collaborator“ keine Obergrenze für Umfrageteilnehmer.

Preis

kostenloser Probezeitraum möglich

Collaborator: 50 Euro pro User pro Monat; 295 Euro pro Jahr

Professional: 155 Euro pro User pro Monat; 1.005 Euro pro Jahr

Full Access: 255 Euro pro User pro Monat; 1.765 Euro pro Jahr

Enterprise-Lösung auf Anfrage

9. Pinpoll

Über Pinpoll lassen sich Umfragen und Quiz für die eigene Website erstellen, ein Schwerpunkt ist auch die Generierung von First-Party-Data, die mit Blick auf das bevorstehende Third-Party-Cookie-Ende an Relevanz gewinnen. Neben einer höheren Verweildauer auf der Seite verspricht Pinpoll zusätzliche Einnahmen durch mögliche Werbeeinblendungen in den Umfragen und einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn über die eigenen User. Für Publisher dürfte auch die Mobile-First-Ausrichtung interessant sein. Über Pinpoll Analytics lässt sich der Erfolg der Umfragen in Echtzeit nachvollziehen.

Preis:

14 Tage kostenloser Probezeitraum

Enterprise: 250 Euro pro Monat, 230 Euro pro Monat bei jährlicher Zahlung (plus Gebühren und „Setup”)

Corporate: 450 Euro pro Monat, 410 Euro pro Monat bei jährlicher Zahlung (plus Gebühren und „Setup”),

Angebot für individuelle Nutzung auf Anfrage

10. Easyfeedback

Mit Easyfeedback lassen sich zahlreiche verschiedene Online-Umfragen erstellen, die von Mitarbeiterbefragung über die Messung der Kundenzufriedenheit bis hinzu Meinungsumfragen und Datenerhebungen für wissenschaftliche Arbeiten einsetzbar sind. Für Unternehmen besonders interessant: Easyfeedback lässt sich mit unter anderem mit Slack, Mailchimp und Hubspot verknüpfen. Wer größere Befragungen starten und umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten erhalten will, benötigt eine der angebotenen Bezahlvarianten.

Preis:

Kostenlose Testversion

Starter: 49 Euro pro Monat; 490 Euro pro Jahr

Business: 790 Euro pro Jahr

Professional: 948 Euro pro Jahr

Enterprise-Lösung auf Anfrage

einmalige Umfragen können gesondert gebucht werden, ab 159 Euro einmalig – Schüler und Studenten bekommen Rabatt, sie zahlen mindestens 29 Euro

11. Opinary

Auch Opinary ist vor allem für Publisher interessant. Das Umfrage-Tool ermöglicht es, Umfragen direkt auf Websites einzubinden. Dabei gibt es die üblichen Frage-Optionen und Nutzer bekommen direkt einen Überblick darüber, wie andere abgestimmt haben. Opinary unterscheidet zwischen drei verschiedenen Formen von Umfragen:

Speedo: Angelehnt an einer Geschwindigkeitsanzeige

Slido: Über einen Schieberegler kann ein User beispielsweise angeben, wie sehr er einer Aussage zustimmt oder für wie wahrscheinlich er etwas hält

Multiple Choice: Auch Bilderfragen möglich

Unternehmen können Werbung im Umfrage-Tool schalten, an der Publisher beteiligt werden. Auch gesponserte Umfragen sind möglich. Opinary hat sich zum Ziel gemacht, die Verweildauer von Nutzern auf Websites zu erhöhen und die Interaktionsrate zu verbessern.

12. So Go Survey

Neben den üblichen Umfragefunktionen sticht So Go Survey vor allem mit einem hervor: den sogenannten „Rules and Alerts“. Wird ein bestimmter Zustand erreicht, erhält der Umfrageersteller direkt eine Notification. So kann man sich einfach über das Überschreiten einer Teilnehmergrenze benachrichtigen lassen oder auch direkt mit Nutzern kommunizieren, wenn diese negatives Feedback oder ähnliches abgeben. Außerdem gibt es kostenlose Accounts für Studenten oder Non-Profit-Organisationen.

Preis:

Kostenlose Version verfügbar

Plus: 25 Dollar pro Monat, 299 Dollar pro Jahr

Pro: 66 Dollar pro Monat, 788 Dollar pro Jahr

Premium: 99 Dollar pro Monat, 1188 Dollar pro Jahr

Extra: Online-Umfragen per Google-Formular

Eine für Google-Nutzer naheliegende und einfache Möglichkeit: eine Umfrage per Google-Formular. Die Antworten lassen sich in einer neuen Google-Tabelle oder in einer neuen Spalte einer bestehenden Tabelle speichern. Alternativ hat auch das Formular eine Antwort-Übersicht. Der Nutzer kann verschiedene Designs auswählen und mit wenigen Klicks neue Elemente hinzufügen. Wie die anderen Google-Docs-Anwendungen auch ist das Erstellen von Umfragen per Formular kostenlos.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. Letztes Update: 3. Juni 2024.