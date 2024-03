Toyota lockt Interessenten, die den Mirai im US-Bundesstaat Kalifornien kaufen möchten, mit einer interessanten Rabattaktion. Der Listenpreis des Mirai liegt bei 55.000 US-Dollar – jedoch bietet Toyota das Fahrzeug mit einem Nachlass von 40.000 Dollar an, sodass Kunden lediglich 12.000 Dollar zahlen müssen. Zusätzlich zum Kauf des Autos erhalten die Käufer Wasserstoff im Wert von 15.000 Dollar über die nächsten sechs Jahre.

Laut Toyota gibt es für die Aktion zwei Gründe, wie Auto Motor und Sport berichtet. Zum einen will der Hersteller für die 2024er-Modelle Platz im Lager machen. Zum anderen sollen alle Fahrzeuge der Reihe mit der Aktion beworben werden.

Mirai auftanken könnte schwierig werden

Ein weiterer möglicher Grund für die großzügigen Konditionen könnte die aktuell dünne Dichte an Wasserstofftankstellen sein. Obwohl in den USA Wasserstofftankstellen vorhanden sind, ist ihre Anzahl begrenzt. Wie die Hydrogen Fuel Cell Partnership zeigt, gibt es zwar einige Wasserstofftankstellen, sie befinden sich jedoch hauptsächlich in der Nähe von San Francisco oder Los Angeles.

Für Personen, die nicht in der Nähe einer dieser beiden Städte leben, könnte es daher schwierig werden, ihren Mirai aufzutanken. Hinzu kommt, dass der Energiekonzern Shell vor drei Wochen seine Wasserstofftankstellen in Kalifornien geschlossen hat, wie Techcrunch schreibt.

Wasserstoff bei Pkw eher selten

Wasserstoff dient bereits als Treibstoff, findet jedoch primär bei Transportfahrzeugen wie Lkw, Binnenschiffen, Zügen oder Bussen Anwendung. Ein Grund, warum die Antriebsart in Pkw weniger verbreitet ist, könnte die derzeit mangelnde Infrastruktur sein.

Ob und wie sich diese Situation ändern wird und ob Wasserstoff als Treibstoff für Autos durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.

