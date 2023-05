Uber fährt autonom dank Partnerschaft mit Waymo

Der Ridesharing-Dienst Uber hat sich mit Waymo zusammengetan. Waymo beschäftigt sich mit dem autonomen Fahren. Zusammen ermöglicht die Partnerschaft, dass Uber seinen Dienst mit selbstfahrenden Fahrzeugen anbieten kann.

Allerdings sind die selbstfahrenden Uber-Fahrzeuge auf eine rund 460 Quadratkilometer große Fläche in Phoenix in den USA beschränkt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Laut Uber ist das die weltweit größte Zone für selbstfahrende Autos.

Nutzer in diesem Bereich können selbstfahrende Fahrzeuge über die Uber-App und die Uber-Eats-App ordern. Wer lieber den Dienst vom Google-Unternehmen selbst nutzt, kann auch weiterhin die Waymo-One-App nutzen.

Waymo sorgt für Verkehrschaos in San Francisco

Waymo ist derweil auch in San Francisco aktiv. Hier sorgten die selbstfahrenden Fahrzeuge des Unternehmens erst vor Kurzem für Verkehrschaos in der Stadt. Grund dafür war Nebel, der die Sensoren der Fahrzeuge gestört hatte.

Die Sensoren sorgen dafür, dass die KI sehen kann und so das Fahrzeug navigiert. Fünf Waymo-Fahrzeuge blieben deshalb im dichten Nebel einfach mitten auf der Straße stehen. Die Autos fuhren auch erst dann weiter, als sich der Nebel gelichtet hatte.

