Umweltfreundlicher als ein Elektrofahrzeug: Dieses Auto wurde zum „grünsten“ 2024 gekürt

Umweltfreundlicher als ein E‑Auto. (Foto: The Global Guy/Shutterstock)

Wer ein umweltfreundliches Auto fahren möchte, sollte sich ein Elektroauto zulegen. So lautet zumindest eine weitverbreitete Annahme. Doch eine aktuelle Liste der umweltfreundlichsten Autos des American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) für das Jahr 2024 zeigt etwas anderes.

Diese wird nicht von einem Elektroauto angeführt, sondern einem Plugin-Hybrid, dem Toyota Prius Prime SE. Dieser steht an der Spitze der Bewertung, gefolgt von Elektrofahrzeugen, die die nächsten vier Plätze belegen: Lexus RZ 300e, Mini Cooper SE, Nissan Leaf und Toyota bZ4X.

So wurde das Ranking festgelegt

Bei der Bewertung der umweltfreundlichsten Autos hat die gemeinnützige Organisation nicht nur die direkten Emissionen der Fahrzeuge berücksichtigt, auch weitere Umweltfaktoren spielten eine Rolle.

Hierzu zählt die Umweltverschmutzung, die sowohl bei der Herstellung als auch bei der Entsorgung der Fahrzeuge entsteht. Außerdem die Verschmutzung, die bei der Produktion und der Verteilung des jeweiligen Kraftstoffes verursacht wird.

Diese Bewertung führte dazu, dass vor allem kompakte Autos mit kleineren Batterien als besonders umweltfreundlich eingestuft wurden. Für die Erstellung der Liste wurden insgesamt 1.200 in den USA verfügbare Fahrzeuge bewertet. Kein reiner Benziner hat es unter die Top 12 der umweltfreundlichsten Autos geschafft.

Das sind die umweltschädlichsten Fahrzeuge

Darüber hinaus erstellte das ACEEE auch eine Liste der umweltschädlichsten Fahrzeuge für das Jahr 2024. Unter den ersten zwölf Positionen dominieren fast ausschließlich Benzinfahrzeuge, mit einer Ausnahme.

Auf Platz neun findet sich mit dem Hummer EV SUV das einzige Elektroauto wieder. Die Liste der umweltschädlichsten Autos wird vom Mercedes-Benz AMG G63 angeführt, gefolgt vom Ram 1500 TRX 4×4 und dem Ford F150 Raptor R.

Hyundai beim ADAC Spitzenreiter

Das Ranking beim ADAC sieht übrigens etwas anders aus. Hier steht mit dem Hyundai Ioniq 6 ein Elektroauto an der Spitze. Bei der Bewertung spielen Herstellung Entsorgung der Fahrzeuge allerdings keine Rolle. Der ADAC berücksichtigt aber, wie viel Energie für Herstellung des jeweiligen Kraftstoffes nötig ist.

