Ist ein Geschenk für euch dabei? Das unnötigste Gaming-Zubehör aller Zeiten

Manchmal haben Publisher eine gute Idee, wie sie ihre Games noch besser machen, dem Spieler noch mehr Spielspaß bescheren oder einfach das Handling der Controller realistischer gestalten können. Das Lenkrad für Mario Kart auf der Wii zum Beispiel war eine grandiose Idee. Motion-Controller für VR-Brillen waren es ebenfalls.

Doch neben diesen wirklich gelungenen und bereichernden Idee für zusätzliches Gaming-Zubehör gab es auch eine ganze Reihe an Gadgets, die Quatsch waren oder auch heute noch sind und vermutlich nur absoluten Liebhabern einen Mehrwert bieten.

Teilweise sind sie so spezifisch auf ein einziges Spiel zugeschnitten, dass sich ein Kauf nur lohnt, wenn nie wieder was anderes gezockt wird. Oder sie sind so absurd, dass sich ein Kauf wohl niemals lohnen wird. Die Liste an unnötigem Gaming-Zubehör könnte endlos sein – wir haben 13 Teile für euch herausgesucht, die beim Zocken absolut fehlen dürfen.

