X ändert twitter.com in Tweets automatisch zu x.com – das kann gefährlich werden

Im Juli 2023 hatte Elon Musk den Namen des im Oktober 2022 gekauften Microblogging-Dienstes von Twitter zu X geändert. Geplant war, X zu einer Art „App für alles“ zu machen. Stattdessen hat Musk ziemlich viel kaputt gemacht, was das technische Funktionieren, Mitarbeiter:innen, Reputation, Börsenwert und Werbeeinnahmen angeht.

In den vergangenen Tagen schien es, als würde X-Chef Musk zurückrudern und einstige Twitter-Stärken zurückbringen. So wurde das von Entlassungen gebeutelte Team für die Moderation von Inhalten wieder gestärkt. Auch das blaue Häkchen kehrte fast in alter Form zurück. Wie ist daher der neueste Streich des Krisennetzwerks zu bewerten?

Wie Nutzer:innen bemerkt haben, hat X still und heimlich – und ohne zu fragen – damit begonnen, Verweise auf den alten Plattformnamen zu tilgen. Zunächst betroffen war die iOS-App von Twitter, wie Mashable schreibt.

twitter.com wird automatisch in x.com geändert

Dort wurden auf einmal alle Nennungen von „twitter.com“ automatisch in „x.com“ geändert. Wie sich später herausstellte, wohl auch in älteren Tweets. Das Ganze kann derweil für Nutzer:innen ziemlich gefährlich sein, denn es öffnet Tor und Türen für sogenannte Scam-Versuche.

Wie sich herausstellte, ändert X nämlich einfach alles mit der Endung twitter.com in x.com – ohne, dass Nutzer:innen diese Änderung nachvollziehen können. Scammer:innen könnten etwa eine Domain namens „netflitwitter.com“ registrieren lassen. Diese wird – entsprechende Versuche beweisen das – auf X zu „netflix.com“.

Aufmerksame Nutzer besetzen kritische Domains

Dort könnten Cyberkriminelle dann Nutzer:innen dazu bringen, sensible Informationen preiszugeben. Ähnliches gilt für „setwitter.com“. Beide Domains wurden übrigens von aufmerksamen Nutzer:innen besetzt und mit einem Warnhinweis versehen, um potenziellen Scammer:innen zuvorzukommen.

Auf setwitter.com etwa heißt es: „Bitte achten Sie sehr darauf, nicht auf verdächtige URLs zuzugreifen. Ich werde diese Domain ein Jahr lang behalten, um Schaden zu verhindern“.

X bessert nach, stoppt Änderung aber nicht

X reagierte immerhin einige Stunden nach Bekanntwerden der potenziellen Sicherheitslücke und unterband etwa, dass netflitwitter.com zu netflix.com geändert wird. Die automatische Umbenennung von twitter.com zu x.com ist damit aber wohl nicht beendet worden, wie es von Mashable heißt.

Besonders pikant: X leitet seine eigene Domain x.com immer noch zu twitter.com um.

