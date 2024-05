Verkaufszahlen des schwächelnden Tablet-Markts – Statistik der Woche

Größer als ein Smartphone, aber handlicher und kompakter als Laptops: Die Tablets schließen größen-technisch eine Lücke am Hardware-Markt. Allerdings scheint kaum mehr Interesse an den Mobilgeräten zu bestehen. Wirft man einen Blick auf die weltweiten Verkaufszahlen, zeigt sich nach einem Absatz-Höhepunkt 2014 ein Abwärtstrend (mit Ausnahme der Corona-Jahre 2020 bis 2022), der 2023 mit 129 Millionen weltweit verkaufter Einheiten einen bisherigen Tiefpunkt erreicht hat.

Apple immer noch Platzhirsch bei Tablets

Trotz dieser Entwicklung rückte Apple auf seinem Event am 7. Mai das Tablet mit einem neuen iPad Pro in den Vordergrund. Für Apple dürfte sich das neue Produkt auch noch lohnen, steht doch der Konzern aus Cupertino am Markt noch am besten in puncto Absatzzahlen da. Wenngleich Analyst:innen von IDC Apples Tablet-Verkauf auf 48,5 Millionen iPads in 2023 schätzen – zwölf Millionen weniger als 2022. Das könnte allerdings auch damit zusammenhängen, dass Apple 2023 kein neues iPad vorgestellt hat.

Damit verzeichnet das Unternehmen, das 2010 das populärste Tablet auf den Markt gebracht hatte, einen Absatzrückgang von fast 20 Prozent, wie aus der Infografik von Statista erkenntlich wird. Verglichen aber mit Herstellern wie Samsung oder Lenovo, steht Apple weiterhin auf Platz 1.

Im Vergleich unter den Mobilgeräten, Smartphone versus Tablet, zeigt sich ebenfalls ein klarer Trend: Für viele Nutzer:innnen ist das Smartphone unverzichtbar, das Tablet dagegen lediglich optional. Das zeigen die Befragungen zusammengeführt in den Statista Consumer Insights. So ist die Nutzung von Tablets in den meisten untersuchten Märkten etwa halb so weit verbreitet wie die Nutzung von Smartphones, wobei Smartphones in den meisten Ländern von praktisch allen Befragten und Tablets von etwa der Hälfte der Befragten genutzt werden.

