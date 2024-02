Die Macht der Vergangenheit: Wie Vintage-Typografie Marken emotional auflädt

Nostalgie kann einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie attraktiv Produkte für Kunden erscheinen. Das zeigt eine Studie aus dem Journal of Marketing, durchgeführt von Forschern der University of Newcastle in Australien.

Dabei wurde entdeckt, dass der Einsatz einer Vintage-Schriftart auf Produkten zahlreiche positive Effekte haben kann. Die Forscher fanden heraus, dass die Schriftart eine wesentliche Rolle bei der Wahrnehmung eines Produkts spielt.

„Obwohl Typografie in Marketing und Werbung oft als ein sekundäres Element betrachtet wird, hat sie weitreichende Auswirkungen über die bloße Ästhetik hinaus. Sie beeinflusst entscheidend, wie Menschen denken, fühlen, sich verhalten, wie sie Marken bewerten und Entscheidungen treffen“, erklärt Alicia Kulczynski, eine Autorin der Studie.

Nostalgie sorgt für positive Emotionen

In ihrer Studie stellten die Forscher fest, dass Vintage-Typografien bei Konsumenten das Phänomen der „Vintage-Anämie“ auslösen können, eine tiefe emotionale Bindung zur Vergangenheit.

Kunden assoziieren alte Zeiten oft mit Sicherheit, Wohlstand, Qualität und Glück, und das unabhängig von ihren tatsächlichen Erfahrungen. Die Anwendung von Vintage-Schriftarten kann dazu beitragen, diese Werte auf ein Produkt zu übertragen.

Margurite Hook, eine Mitautorin der Studie, erklärt: „Unsere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Verbraucher Produkte einer Marke als sicherer wahrnehmen, wenn sie eine Vintage-Anämie verspüren, nachdem sie Vintage-Typografie in Werbungen, Markenlogos oder auf Verpackungen gesehen haben.“

Vintage-Schriftart funktioniert nicht immer

Obwohl Vintage-Schriftarten eine starke emotionale Verbindung zur Vergangenheit hervorrufen können, sind sie nicht in jedem Kontext das Allheilmittel. Damit sie ihre volle Wirkung entfalten, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein.

So sind diese Schriftarten bei futuristischen Produkten weniger effektiv, da sie selbst keinen Bezug zur Vergangenheit herstellen. Ebenso reicht es nicht aus, lediglich das Gründungsjahr einer Marke hervorzuheben. Wichtiger ist der Stil der Schriftart selbst.

Trotz dieser Einschränkungen können Vintage-Schriftarten ein wirkungsvolles Werkzeug in der Marketingstrategie sein.

