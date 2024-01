Vision Pro, aber kein Apple Care Plus? So teuer kann die Reparatur werden

Erst kürzlich wurde bekannt, wie aufwendig das Verkaufsgespräch für die Vision Pro werden dürfte, die am 2. Februar in den USA auf den Markt kommt. Mit dem Start der Vorbestellungen für das begehrte Headset hat Apple nun auch mitgeteilt, was es kostet, das Gerät abzusichern. Wer kein Apple Care Plus abschließt, muss sich auf horrende Reparaturkosten einstellen.

Ohne Apple Care Plus wird die Reparatur sehr teuer

Apple Care Plus kostet die US-Kund:innen 499 US-Dollar für zwei Jahre. Bei einer monatlichen Zahlung sind es 24,99 Dollar pro Monat. Dass sich diese Investition lohnen könnte, beweisen die Preise für die Reparaturen, die Apple jetzt veröffentlicht hat.

Jedes Gerät wird nämlich nur mit einer einjährigen Garantie und bis zu 90 Tage kostenlosem technischen Support geliefert. Für „sonstige Schäden“ („other damages“), die nicht das gebrochene Frontglas betreffen, müssen Vision-Pro-User:innen unglaubliche 2.399 US-Dollar aufbringen.

Ob sich eine Reparatur bei diesem Preis noch lohnt, ist fraglich. Schließlich kostet das Grundmodell der Vision Pro mit 256 Gigabyte 3.499 US-Dollar. Wenn es sich jedoch um ein gebrochenes Frontglas („cracked cover glass“) handelt, verlangt Apple 799 US-Dollar für die Reparatur.

Auch Apple-Care-Plus-Kund:innen zahlen

Doch selbst mit Apple Care Plus ist die Reparatur nicht komplett kostenlos. Der Austausch des gebrochenen Frontglases schlägt in diesem Fall mit 299 US-Dollar Selbstbeteiligung zu Buche. Einen Vorteil gibt es hier aber dennoch: Auch sonstige Schäden werden mit diesem Preis berechnet.

Doch dabei bleibt es nicht. Das Unternehmen schreibt: „Für Service­leistungen, die durch Apple Care Plus abgedeckt sind, wird eine Gebühr pro Vorfall erhoben. Wir prüfen Ihr Produkt, wenn wir es erhalten. Wenn zusätzliche Schäden festgestellt werden, kann eine zusätzliche Gebühr anfallen.“ Diese Gebühr beträgt pro Vorfall jeweils 29 US-Dollar.

