Apple Vision Pro aus der Sicht eines AR-Entwicklers: „Eine komplett neue Produktkategorie“

Bisher durften nur ausgewählte Journalist:innen Vision Pro für eine halbe Stunde ausprobieren – bisher gibt es noch keine Testgeräte, auch nicht für AR-Entwickler:innen. Damit diese dennoch bereits jetzt an Apps für das Mixed-Reality-Headset arbeiten können, veröffentlicht Apple am Mittwochabend den VisionOS-Simulator.

Mit ihm können Entwickler:innen nicht nur VisionOS, das Betriebssystem der Vision Pro, auf einem Mac simulieren – sie können auch erste eigene Apps damit ausprobieren und bis zum Release der finalen Hardware Anfang 2024 fertigstellen.

Aber was denken AR-Entwickler:innen über die neue Brille? Ist sie der lange ersehnte nächste Schritt im Bereich der Augmented Reality? Ermöglicht das Headset endlich den Durchbruch in den Massenmarkt? Diese und andere Fragen haben wir im Podcast Peter Kolski gestellt. Er ist AR Creative Technologist und entwickelt seit Jahren verschiedene AR-Apps.

Wurden seine Erwartungen an die Brille erfüllt? Wie sehr sind die App-Entwickler:innen schon jetzt von Apple eingebunden? Und was ist eigentlich dieses Spacial Computing, von dem Apple bei der Präsentation der Apple Vision Pro mehrfach sprach?

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.