Vision Pro: Leak zeigt, in welche Länder Apples Brille als nächstes kommen könnte

Die Apple Vision Pro ist bisher exklusiv in den USA erhältlich, könnte bald aber ihren Weg in weitere Länder finden. Apple hatte bereits angekündigt, dass das Headset noch in diesem Jahr in weiteren Märkten eingeführt werden soll.

Anzeige Anzeige

Ein Hinweis auf die potenziellen neuen Märkte könnte nun aus dem Code von VisionOS, dem Betriebssystem der Brille, stammen. Mac Rumors berichtet, dass bald neue Sprachen und entsprechende Autokorrekturfunktionen zur virtuellen Tastatur des Headsets hinzugefügt werden sollen. Bisher unterstützt die Tastatur ausschließlich amerikanisches Englisch.

Hier könnte die Brille bald kommen

Die kommenden Sprachen sind:

Anzeige Anzeige

Kantonesisch, traditionell

Chinesisch, vereinfacht

Englisch (Australien, Kanada, Japan, Singapur, Vereinigtes Königreich)

Französisch (Frankreich)

Deutsch (Deutschland)

Japanisch

Koreanisch

Diese Spracherweiterung deutet darauf hin, dass die Verfügbarkeit der Apple Vision Pro auf neue Märkte wie Deutschland, Australien, Kanada, China, Japan, Frankreich, Singapur, Südkorea, das Vereinigte Königreich und möglicherweise Taiwan sowie Hongkong ausgedehnt wird.

Das ist allerdings keine offizielle Bestätigung von Apple. Konkrete Erscheinungsdaten und die Frage, ob alle genannten Länder gleichzeitig beliefert werden, bleibt vorerst ebenfalls unbeantwortet.

Anzeige Anzeige

Der Analyst Ming-Chi Kuo vermutet, dass die Expansion in neue Märkte noch vor der Worldwide Developers Conference im Juni beginnen könnte.

Vision Pro kann in Deutschland gekauft werden

Obwohl die Apple Vision Pro in Deutschland noch nicht offiziell auf dem Markt ist, finden Interessenten Wege, das Headset zu erwerben. Allerdings sind diese nicht ohne Hürden. Zum einen steigt der Preis durch diesen indirekten Bezug deutlich über den bereits hohen Standardpreis von 3.500 US-Dollar.

Anzeige Anzeige

Zum anderen könnten sich Käufer mit Herausforderungen bei der Softwareunterstützung und der Garantieabwicklung konfrontiert sehen, da das Gerät offiziell nicht in Deutschland vertrieben wird.

Mehr zu diesem Thema