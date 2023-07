Voyager Golden Records: Nachricht an Aliens unterm Hammer

Seit dem Spätsommer 1977 sind die beiden Weltraumsonden Voyager 1 und Voyager 2 im All unterwegs. Die eigentlich nur auf vier Jahre ausgelegte Voyager-Mission hat die Raumsonden in den interstellaren Raum geführt – noch nie waren von Menschen gefertigte Objekte so weit von der Erde entfernt.

Am weitesten entfernte menschengemachte Objekte

Dennoch senden die beiden Sonden immer noch ihre Daten, auch wenn es mittlerweile immer wieder kleinere Probleme gibt. Daher wissen wir auch, dass die an Bord der Sonden befindlichen beiden Voyager Golden Records noch nicht bei ihren Empfänger:innen angekommen sind – möglichen Aliens.

Auf den identischen vergoldeten Kupferscheiben hat die Nasa eine Reihe von für die Erde charakteristischen Sounds und Bildern aufgenommen. Dazu gibt es eine Anweisung für das Abspielen der „goldenen Schallplatte“ und eine Karte, die den Standort der Erde zeigt.

Ob die Sonden jemals auf außerirdisches Leben treffen, ist natürlich unklar. Die Datenträger-Zeitkapseln sollen aber 500 Millionen Jahre halten – und könnten irgendwann eines der letzten Zeugnisse von menschlichem Leben sein.

Voyager Golden Records: Auktion bei Sotheby’s

Kein Wunder also, dass die Voyager Golden Records eine große Faszination auf Weltraumfans ausüben. Diese Faszination soll jetzt versilbert werden. Beim Auktionshaus Sotheby’s kommen die originalen Masterbänder für die Aufnahmen der Platten unter den Hammer.

Die Bänder stammen aus der Sammlung des Astrophysikers Carl Sagan und der Schriftstellerin Ann Druyan, die im Rahmen eines Forschungsprojekts die Auswahl für die zu verewigenden Audioaufnahmen getroffen hatten.

Auf den Masterbändern befinden sich Grüße in 59 verschiedenen Sprachen, 27 Musikstücke sowie verschiedene Geräusche aus der Natur. Darüber hinaus gibt es 115 Bilder. Darauf sind unter anderem olympische Sprinter:innen, Straßenszenen sowie die Golden Gate Bridge zu sehen.

Auktionshaus erwartet bis zu 600.000 Dollar

Die Voyager Golden Records starten mit einem Gebot von 300.000 Dollar. Erwartet wird, dass der Hammer bei 400.000 bis 600.000 Dollar fällt. Neben den Alien-Nachricht-Bändern kommen am 27. Jul 2023 bei Sotheby‘s im Rahmen einer „Space Exploration“-Versteigerung viele weitere All-Devotionalien unter den Hammer.

Dazu gehören etwa Raumanzüge, Teile von Raumschiffen, Fotos sowie die Helm- und Handschuh-Aufbewahrungstasche des bei der gescheiterten Apollo-1-Mission ums Leben gekommenen Astronauten Roger B. Chaffee.

