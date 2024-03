Jetzt auch in Wales: Mysteriöser Metall-Monolith sorgt für Aufsehen

Eigentlich waren die Wildtierbeobachter:innen im Jahr 2020 in einem besonders abgelegenen und gebirgigen Gebiet im US-Bundesstaat Utah unterwegs, um Dickhornschafe zu zählen. Was sie fanden, war ein etwa drei Meter hohes Gebilde aus Metall, das dort aufwändig aufgestellt und im Wüstenboden verankert worden war.

Metall-Monolithe: Aliens oder Kunstaktion?

Später waren rund um den Globus weitere Monolithe aufgetaucht, darunter auch auf der Isle of Wight. Während Verschwörungserzählungen Ufos und Aliens ins Spiel brachten, dürfte es sich um eine aufwändige Aktion von Künstler:innen gehandelt haben.

Zumindest für die Monolithe in den USA übernahm ein Künstler:innenkollektiv namens The Most Famous Artist die Verantwortung. Jetzt ist ein weiterer Metall-Monolith aufgetaucht, der an die Objekte aus dem Jahr 2020 erinnert.

Fest verankert in unwegsamem Gelände

Entdeckt hat ihn ein Wanderer in Wales. Wieder handelt es sich um ein rund drei Meter hohes Gebilde aus silbern schimmerndem Stahl, das an einer unwegsamen Stelle auf einem Hügel fest verankert worden war. Einmal mehr müssen die Verantwortlichen große Mühen auf sich genommen – und ordentlich hinter sich aufgeräumt haben, wie der Guardian berichtet.

Obwohl zu vermuten gewesen wäre, dass es dort irgendwelche Spuren geben müsse, sei das nicht der Fall gewesen, so der Wanderer. Daher habe er zuerst an ein Ufo gedacht. Zur Aufstellung des walisischen Monolithen hat sich derweil bisher noch niemand bekannt.

Monolith erinnert an Kultfilm aus den 1960ern

Es liegt aber nahe, dass es sich – wieder – um ein Kunstprojekt handelt. Ein solcher Monolith ist etwa in Stanley Kubricks Film 2001: Eine Odyssee im Weltraum zu sehen. Allerdings ist dieser schwarz und steht auf dem Mond.

2020 wurde darüber spekuliert, dass die Monolithe von dem 2011 verstorbenen Bildhauer John McCracken stammen könnten. Dieser hatte eine besondere Vorliebe für Science-Fiction. Seinem Sohn zufolge habe McCracken vor Jahren angedeutet, dass er seine Kunst gern an abgelegenen Orten platzieren würde, wo sie später gefunden werden könnte.

Metall-Monolith aus Wales: Überbleibsel von 2020?

Nicht klar ist, ob der jetzt in Wales gefundene Monolith in den vergangenen Tagen oder Wochen dort aufgestellt wurde oder ob er noch ein Überbleibsel aus dem Jahr 2020 ist.

