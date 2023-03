Wann kommen denn jetzt die Flugtaxis?

Im Jahr 2018 waren sie eines der großen Tech-Themen, seitdem ist es ruhig um sie geworden: Electric Vertical Take-Off and Landing Aircrafts (eVTOL), umgangssprachlich einfach Flugtaxis genannt, sehen aus wie aus Science-Fiction-Filmen entsprungen, sollten aber eigentlich innerhalb von fünf Jahren zum Stadtbild gehören und Menschen schnell, umweltfreundlich und günstig transportieren.

Doch wer in den Himmel guckt, sieht dort weiterhin nur Hubschrauber und Flugzeuge. Und die sind weder günstig noch umweltfreundlich. Was wurde aus den verschiedenen Projekten? Fliegen schon erste Modelle? Und wenn ja, wo? Diese und andere Fragen beantworten wir in dieser Podcast-Episode.

Alle Themen im Überblick

Fail der Woche: Microsoft entlässt KI-Ethik-Team

Deep Dive: Was wurde eigentlich aus den Flugtaxis?

Die gute Nachricht: Mini-Sensoren in Zahnprothesen

