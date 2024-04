Warum jeder Zehnte aus der Gen Z nicht mit älteren Kollegen redet – und wieso das ein Fehler ist

Am Arbeitsplatz kommt es häufig2 zu Missverständnissen zwischen den Generationen. (Bild: Shutterstock/fizkes)

Wie eine Studie von Linkedin zeigt, gibt es noch eine klaffende Kommunikationslücke zwischen jüngeren und älteren Arbeitnehmer:innen. Im Rahmen der Studie wurden insgesamt mehr als 1.000 Angestellte im Alter von 18 bis 78 Jahren befragt.

Anzeige Anzeige

Zudem gab es Befragungen einer zweiten Gruppe von etwas mehr als 1.000 Menschen im Alter von 18 bis 26 Jahre, also aus der Generation Z. Etwa jeder zehnte Befragte aus der Generation Z hat seit über einem Jahr nicht mehr mit Kolleg:innen über 50 Jahren gesprochen.

Warum sprechen junge Mitarbeiter:innen nicht mit erfahrenen Kolleg:innen?

Ein Viertel der Befragten der Generation Z vermeidet es grundsätzlich, mit älteren Kolleg:innen zu reden. Etwa die Hälfte der Gen Z fühlt sich von den älteren Mitarbeiter:innen missverstanden. Andere haben Angst davor, sich vor den erfahreneren Mitarbeiter:innen zu blamieren – so geht es rund 40 Prozent.

Anzeige Anzeige

Das dürfte auch an der Selbsteinschätzung der jungen Mitarbeiter:innen liegen. So glauben etwa 36 Prozent, dass sie im Vergleich zur älteren Generation deutlich weniger wüssten. Aber so geht es den älteren Mitarbeiter:innen auch: Unter ihnen haben 33 Prozent das Gefühl, dass die Gen Z mehr Wissen innehat.

24 Bilder ansehen Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere Quelle: Mockuphone

Wie können diese Missverständnisse gelöst werden?

Im Grunde ist es also ein Missverständnis: Beide Seiten glauben, dass sie weniger wüssten, könnten aber von einem Austausch profitieren. Barbara Wittmann, Country Managerin bei Linkedin DACH, sagt dazu: „Denn erst der Austausch von Erfahrungen, Perspektiven und Fertigkeiten sorgt für eine dynamische Arbeitskultur, die Innovation und Wachstum ermöglicht und Unternehmen so langfristig einen Wettbewerbsvorteil verschafft.“

Anzeige Anzeige

Auch 65 Prozent der Gen Z glauben, dass eine bessere Kommunikation zwischen den Generationen nötig sei. Etwa 54 Prozent der Befragten wünscht sich dabei mehr Unterstützung vom Unternehmen. Dieses soll die Zusammenarbeit der Generationen durch Workshops, Mentoring und Meetings weiter vorantreiben.

Viele ältere Arbeitnehmer:innen gehen schon von sich aus auf die junge Generation zu. 61 Prozent sprechen regelmäßig mit der Gen Z. Auf der Seite der Jüngeren sind es immerhin noch 54 Prozent, die den direkten Austausch suchen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema Studie