Websuche, Zitate und KI-Bilder: Diese Funktionen bietet der neue Chatbot auf X

Grok 2 steht ab sofort allen Nutzer:innen der X-Plattform kostenlos zur Verfügung. Laut einem Blogbeitrag von xAI wurde der Chatbot in der neuen Version deutlich optimiert: Er sei jetzt dreimal schneller, liefere präzisere Antworten und unterstütze zudem mehr Sprachen. Für kostenlose User:innen bleibt die Nutzung allerdings beschränkt: Sie können alle zwei Stunden zehn neue Fragen an den Chatbot stellen. Zahlende Abonnent:innen profitieren je nach Abomodell von erweiterten Nutzungsgrenzen.

In dem Beitrag vergleicht xAI die Leistung der neuesten Grok-Version mit anderen KI-Modellen. In drei Testrunden zeigte der Chatbot nach Angaben des Unternehmens in allen unterstützten Sprachen eine ähnliche Leistung wie Claude 3.5 Sonnet von Anthropic. Das Modell o1-Preview von OpenAI lag im Vergleich knapp dahinter.

Neue Funktionen sollen Nutzungsfreundlichkeit erhöhen

Grok 2 wurde erstmals im August angekündigt. Seitdem hat xAI intensiv an der Weiterentwicklung gearbeitet. Der neue „Grok-Button“ soll den Nutzer:innen dabei helfen, den Kontext hinter einem Post zu entdecken und sich intensiver mit aktuellen Debatten auseinanderzusetzen. Die Schaltfläche ist jetzt in der Timeline aller Nutzer:innen zugänglich. Ziel von xAI ist es, mit diesen Neuerungen den Funktionsumfang von Grok zu erweitern und die Nutzungsfreundlichkeit zu verbessern.

Zu den neuen Funktionen gehören die Integration einer Websuche, die Bereitstellung von Zitaten sowie der neue KI-Bildgenerator Aurora. Grok greift jetzt sowohl auf Beiträge auf X als auch auf Inhalte aus dem gesamten Internet zurück, um präzise und aktuelle Antworten zu liefern. Die hinzugefügten Zitate sollen es den Nutzer:innen ermöglichen, Quellen schnell nachzuvollziehen oder weiterführende Informationen zu ergründen.

Der KI-Bildgenerator Aurora erweitert die Möglichkeiten von Grok auf visueller Ebene, wobei die fotorealistische Qualität der Ergebnisse bereits viel Lob erhalten hat. Mit dem neuen „Draw me“-Tool können Nutzer:innen ab sofort KI-Darstellungen von sich selbst erstellen – basierend auf den Informationen aus ihrem X-Profil.

xAI erweitert API mit neuen Grok-Modellen

Auch für die API hat xAI einige Neuerungen angekündigt: Dank zwei neuer Grok-Modelle konnte sowohl die Effizienz als auch die mehrsprachige Performance verbessert werden. Entsprechend hat xAI die Preise angepasst: Die Kosten für eine Million Input-Token wurden von fünf auf zwei Dollar gesenkt. Für eine Million Output-Token zahlen die Nutzer:innen jetzt zehn anstatt 15 Dollar. In den kommenden Wochen wird zudem der Bildgenerator Aurora in die API integriert. Damit sollen Entwickler:innen fotorealistische Bilder direkt für ihre Anwendungen erstellen können.

