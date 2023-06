Wechsel zu Google Analytics 4: Dieses ChatGPT-Plugin hilft dir, die wichtigsten Daten zu finden

Mit dem angekündigten Aus für Google Analytics Universal zum 1. Juli 2023 hat Google für zahlreiche Kritik gesorgt. Ein Wechsel zu Google Analytics 4 ist erforderlich, und darauf reagieren nicht alle begeistert.

Nach dem 1. Juli wird es immerhin für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten möglich sein, frühere Daten aus Universal-Analytics-Properties zu exportieren. Eine Migration von Daten aus Universal Analytics zu GA4 ist allerdings nicht vorgesehen. Lediglich Geschäftskund:innen haben noch etwas mehr Zeit, da der vollständige Wechsel bis 2024 abgeschlossen sein muss.

ChatGPT-Plugin hilft dir mit GA4

Während Google die Minuten herunterzählt, um Universal-Analytics-Properties außer Betrieb zu nehmen, haben Google-Analytics-Nutzer:innen nur noch wenig Hoffnung, dass es einen Aufschub geben könnte – auch wenn sie vielleicht noch zögern, den Wechsel zu GA4 zu vollziehen.

Glücklicherweise gibt es zwei Möglichkeiten, um deine neue GA4-Property kennenzulernen und deine Analytics-Daten zu finden: Entweder du konsultierst den t3n Guide, der dir beim Umstieg oder Neueinstieg hilft – oder du besorgst dir das ChatGPT-Plugin von Avian.

Search Engine Journal hat das Plugin, das mit GA4 interagiert, im ChatGPT-Plugin-Store entdeckt und vorgestellt. Das Avian-Plugin stellt eine Verbindung zu Analyse-Daten von Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Insights und anderen digitalen Marketing-Plattformen her. Es ermöglicht Benutzer:innen, ihre Werbe- und Analysedaten direkt über ChatGPT abzurufen, zu analysieren und damit zu interagieren.

GA4 nutzen, ohne deine technische Expertise zu vertiefen

Laut Kyle Dayne, Gründer und CEO von avian.io, ermöglicht das Avian-Plugin kleinen Unternehmen Einblicke in ihre GA4-Berichterstattung, ohne dass sie Datenanalyst:innen auf Unternehmensebene benötigen, um ihre Dashboards in Google Analytics 4 einzurichten.

Das Plugin reduziert die technische Expertise, die erforderlich ist, um GA4 effektiv zu nutzen, indem es ChatGPT die schwere Arbeit für die Benutzer:innen erledigen lässt.

So verbindest du GA4 mit ChatGPT

Um loszulegen, benötigst du ein ChatGPT-Plus-Konto und ein Konto bei avian.io. Das lässt sich 14 Tage lang kostenlos nutzen. Dann kannst du das Plugin verwenden und ChatGPT mit deinen Website- und Social-Media-Analysedaten verbinden. Wenn du das Plugin installierst, wirst du aufgefordert, ein Konto zu erstellen und es mit deinem ChatGPT-Konto zu autorisieren.

Was macht das Plugin eigentlich?

Hast du dein Konto mit deiner GA4-Property verbunden, kannst du mit dem Plugin anschließend Fragen zu Besucher-Demografie, Traffic-Akquisition, Engagement, Conversion-Raten, E-Commerce-Käufen und anderen Daten stellen, die du in den Google-Analytics-Berichten findest.

Es ähnelt einer Unterhaltung mit einem:r Assistent:in, der oder die gemeinsam mit dir deine GA4-Daten untersucht und dir dabei hilft, die Antworten zu finden, die du über deine Website-Besucher:innen benötigst, ohne dass du in der neuen Benutzeroberfläche nach dem Bericht suchen oder eine neue Erkundung starten musst.

Und obwohl die Antworten nicht immer perfekt sind, vereinfacht das ChatGPT-Plugin den Zugriff auf Informationen aus mehreren Analysequellen.

