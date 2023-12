5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Threads in Europa und Weihnachtskarten mit KI

Hand aufs Herz: Wie viele Social-Media-Apps hast du auf deinem Smartphone installiert – und wie viele davon nutzt du regelmäßig und bespielst sie vielleicht sogar mit eigenem Content? Instagram, Facebook, Snapchat, Tiktok, X beziehungsweise Twitter: Die Liste ist lang, und irgendwann wird es unübersichtlich. Da darf man sich schon fragen, ob ein weiteres Netzwerk wirklich nötig ist. Mark Zuckerberg und Meta haben diese Frage für sich bereits im Sommer mit einem klaren Ja beantwortet und den Kurznachrichtendienst Threads gestartet. Seit vergangener Woche ist der auch in Europa verfügbar – und es bleibt abzuwarten, ob er sich wirklich etablieren kann oder ein Dienst unter vielen bleibt.

Anzeige Anzeige

Zu müde zum Lesen? t3n Weekly gibt es auch als Podcast.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mit einiger Verspätung ist das soziale Netzwerk Threads jetzt auch in der europäischen Union gestartet. Mit Threads bietet Meta, der Konzern hinter Facebook und Instagram, jetzt auch eine eigene Twitter-Alternative an. In den USA war der Dienst bereits Mitte des Jahres gestartet und konnte dort zunächst schnell wachsen, nachdem sich immer mehr Nutzer:innen von dem in X umbenannten Social-Media-Dienst Twitter abwendeten.

Weihnachtsgeschenke rechtzeitig bestellen: Diese Fristen musst du beachten

Wer noch Geschenke bestellen muss, der sollte sich ranhalten. Pakete, die nicht bis spätestens am 20. Dezember bei DHL, GLS und DPD eingeliefert werden, dürften es kaum bis Heiligabend an die Empfangsadresse schaffen. Hermes rät gar dazu, Pakete bis spätestens Dienstag, den 19. Dezember, einzuliefern, damit sie es noch unter den Weihnachtsbaum schaffen.

Anzeige Anzeige

Und tschüss? Die meisten Meetings werden falsch beendet

In Meetings kann man vieles falsch machen: wenn die Agenda nicht klar ist, alle durcheinander reden, viel zu viele Teilnehmer:innen oder nicht alle Stakeholder:innen eingeladen sind oder der angesetzte Zeitslot nicht ausreicht oder heillos überzogen ist. Und auch bei der Art, ein Meeting zu beenden, gibt es einiges zu beachten. Hier ist es laut einem Organisationsforscher wichtig, das Erarbeitete zusammenzufassen und klare To-dos zu vergeben.

Finanzen und Steuern: Das ändert sich 2024

Benzin, Heizkosten, Restaurantbesuche: Verbraucher:innen müssen sich darauf einstellen, dass 2024 einige Produkte und Dienstleistungen des Alltags teurer werden. Allerdings hat die Bundesregierung an anderen Stellen auch Entlastungen angekündigt: So soll beispielsweise der Freibetrag für Kinder steigen, und auch die Einkommensgrenze, ab der überhaupt Steuern fällig werden, wird angehoben.

Anzeige Anzeige

Du willst eine eigene Weihnachtskarte basteln, aber dir fehlt das passende Motiv? Auf t3n verraten wir, wie dir eine Bild-KI dabei helfen kann. Dabei erfährst du, mit welchem Tool du das Ganze kostenfrei umsetzt und bekommst auch noch eine Reihe passender Bildprompts inklusive Beispielen obendrauf.

„5 Dinge, die du diese Woche wissen musst“ als Newsletter

Wenn dir der Newsletter gefällt, empfiehl ihn doch weiter! Auf unserer Newsletter-Infoseite gibt es eine Übersicht über alle Newsletter – dieser heißt t3n Weekly.

Anzeige Anzeige

Wenn du schon Newsletter-Abonnent:in bist, hast du bereits eine Mail zum neuen Newsletter-Angebot von uns bekommen. Über den entsprechenden Button kannst du schnell und einfach deine Präferenzen updaten!

Du liest bisher noch keinen der Newsletter von t3n? Dann melde dich jetzt hier an und such dir aus, welche Newsletter du künftig erhalten willst.