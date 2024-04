Wetter-Apps als Datenschutzrisiko: Diese Exemplare haben zu viele Tracker an Bord

Auf so gut wie jedem Smartphone gibt es sie: die Wetter-App. Wer noch hilfreichere Infos zu Regen oder Temperatur möchte, greift in der Regel auf Alternativen im Store zurück. Hier haben die beliebtesten Anwendungen millionenfache Downloads. Doch Vorsicht: Manche Wetter-Apps aus den Stores haben versteckte Tracker. Das hat der Appcheck der Plattform Mobilsicher herausgefunden.

Anzeige Anzeige

Zwei Wetter-Apps fallen hier besonders auf: Clime: Regen- und Wetterradar und Wetter Live°. Beide beinhalten viele Werbetracker und verlangen besonders viele Zustimmungen. Dennoch sind beide Wetterservices sehr beliebt. Clime hat im Play-Store mehr als zehn Millionen Downloads, während Wetter Live° sogar über 50 Millionen hat.

Das macht die Wetter-Apps so unsicher

Die staatlich geförderte Plattform Mobilsicher testet regelmäßig Apps darauf, welche und wie viele Tracker sich darin verbergen. Zusätzlich siehst du auf der Website, welche Berechtigungen die Anwendungen einfordern.

Anzeige Anzeige

Clime hat ganze zwölf verschiedene Tracker. Die meisten davon dienen vor allem Werbezwecken: Facebook, Unityads und Google können alle auf deine Nutzungsdaten zugreifen, wenn du Clime nutzt. Auch die Zugriffsrechte der App lassen Augenbrauen hochziehen. Viele davon sind nicht zustimmungspflichtig. Das bedeutet, dass die App nicht die explizite Zustimmung von Nutzer:innen benötigt, um bestimmte Aktionen in deinem Smartphone auszuführen. So kann Clime unter anderem Netzwerkverbindungen herstellen und trennen, den Ruhezustand deines Geräts deaktivieren oder die App als Vordergrunddienst ausführen. Insgesamt hat die App elf verschiedene Zugriffsrechte.

Wetter Live° hat sogar 13 verschiedene Tracker. Auch diese dienen hauptsächlich der Werbeanalyse. Genauso wie Clime kann Wetter Live° Netzwerkverbindungen herstellen und trennen, den Ruhezustand deaktivieren oder die App im Vordergrunddienst ausführen. Zusätzlich ruft diese Wetter-App bei der Nutzung noch die WLAN-Verbindungen ab.

Anzeige Anzeige

Das sind Alternativen

Mobilsicher empfiehlt, sich Alternativen für die Apps zu suchen, die weniger oder gar keine Tracker beinhalten. Außerdem sollen Nutzer:innen auf die Zugriffsberechtigungen achten. In einem mittlerweile zwei Jahre alten Youtube-Video empfiehlt Mobilsicher die Wetter-App von Openweather. Die soll nur auf die Daten zugreifen, die sie benötigt, und läuft über eine Open-Source-Schnittstelle. Zusätzlich finden sich bei Openweather keine Tracker. Auch die Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes empfehlen die Experten. Hier lassen sich die Tracker einfach ausschalten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema