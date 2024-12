Weihnachtsüberraschung: Whatsapp verbessert Anrufqualität und bringt lustige Effekte

Weltweit nutzen rund drei Milliarden Menschen Whatsapp. Bekanntermaßen können über den Nachrichtendienst nicht nur Textnachrichten, Bilder und Videos verschickt, sondern auch Anrufe getätigt werden.

Kontakte lassen sich so kostenlos über die Internetverbindung erreichen, ohne dass die Gesprächsminuten des Telefons strapaziert werden. Nutzer können über Video oder reine Sprachanrufe und in Gruppenchats miteinander kommunizieren.

Neue Funktionen für Gruppenchats und die Desktop-App sowie bessere Bildqualität

Laut Whatsapp finden so täglich zwei Milliarden Anrufe statt. Erfahrungsgemäß wird sich das Aufkommen in der Weihnachts- und Ferienzeit noch einmal erhöhen.

Und damit Nutzer sich noch einfacher mit ihren Liebsten verbinden können, gibt es pünktlich vor den Feiertagen eine ganze Reihe neue Funktion für Desktop-Computer und Mobilgeräte, wie Whatsapp in seinem Blog berichtet.

Die sollen zum einen die Anrufqualität verbessern, mehr Möglichkeiten bieten und Anrufe auch unterhaltsamer gestalten.

So können jetzt bei Anrufen in Gruppenchats auch einzelne Teilnehmer ausgewählt werden. „Du rufst also nur die an, die du anrufen möchtest, ohne die anderen zu stören. Ideal zum Planen von Überraschungspartys oder Geschenken“, schreibt Whatsapp in seinem Blog.

Darüber hinaus hat der Nachrichtendienst auch die Qualität der Videoanrufe verbessert. Sowohl bei Einzelgesprächen, als auch bei solchen in Gruppen wurde die Auflösung nach oben geschraubt, so dass es nun klarere Bilder gibt.

Verbessert wurde zudem auch die Anruffunktion in der Whatsapp Desktop-App. Übersichtlich und nebeneinander finden sich dort jetzt große Icons, mit denen sich Anrufe starten, Anruflinks erstellen oder Nummern direkt wählen lassen.

Auch der Spaß kommt nicht zu kurz

Beliebt sind bei Videocalls auch Effekte. So lassen sich bislang etwa per Klick Hintergründe einspielen oder verschiedene Filteroptionen nutzen, die beispielsweise das Bild bei Anrufen farblich verändern.

Zum Jahresende 2024 kommen jetzt noch zehn weitere Effekte dazu, um Anrufe spaßiger zu gestalten. Mit einem Tipp auf runde Buttons am unteren Bildschirmrand können sich Nutzer etwa Welpenohren aufsetzen, unter Wasser telefonieren oder eine Karaoke-Funktion auslösen.

