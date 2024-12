Whatsapp-Anrufe ohne Klingelton? Was dahinter steckt und welche Vorteile das Feature bietet

Whatsapp will Gruppenanrufe verändern. (Foto: Mojahid Mottakin / Shutterstock)

Die Verantwortlichen bei Whatsapp setzen anscheinend viel daran, Nutzer:innen nicht mehr mit Benachrichtigungen und lauten Tönen zu stören. Zuletzt gab es ein Update, mit dem ihr Whatsapp-Sprachnachrichten nicht mehr laut in der Öffentlichkeit abhören müsst. Jetzt macht der Messenger kurzen Prozess mit Klingeltönen bei Gruppenanrufen.

So funktionieren bald Whatsapp-Gruppenanrufe

Wie WABetaInfo berichtet, wird die Neuerung derzeit für die Beta der Android-Version von Whatsapp ausgerollt. Dadurch erscheint über dem Knopf zum Abschicken von Nachrichten oder Aufnehmen von Sprachnachrichten ein neues Symbol. Damit könnt ihr in Whatsapp-Gruppen lautlose Gruppenanrufe starten. Alternativ lässt sich eine Leiste am unteren Bildschirmrand nach oben ziehen, um die neuen Whatsapp-Anrufe zu beginnen.

Die Neuerung: Statt alle Teilnehmer:innen der Whatsapp-Gruppe anzurufen und den Klingelton bei ihnen auszulösen, erhalten sie lediglich eine einfache Benachrichtigung. In dieser steht dann, dass ihr einen Anruf in der Gruppe gestartet habt und darauf wartet, dass andere dem Gespräch beitreten. Das lohnt sich vorrangig dann, wenn ihr Whatsapp-Nutzer:innen, die nicht am Anruf teilnehmen müssen, nicht stören wollt. Oder etwa dann, wenn ihr auf gut Glück schauen möchtet, wer gerade Zeit zum Quatschen hat.

Ursprünglich sollte diese Funktion nur bei Whatsapp-Gruppen aktiviert werden, in denen sich mehr als 32 Personen befinden. Wie sich in der Beta-Version zeigt, funktioniert die Neuerung aber auch bei Gruppen mit nur zwei Personen. Sollte eurem Anruf niemand innerhalb von 60 Minuten beitreten, beendet Whatsapp die Verbindung automatisch. Damit soll vermieden werden, dass Ressourcen unnötig verschwendet werden. Im Anschluss könnt ihr aber jederzeit einen weiteren stummen Whatsapp-Anruf starten.

Wann die Neuerung für alle Whatsapp-Nutzer:innen freigeschaltet wird, lässt sich nicht genau sagen. Wie immer werden zunächst Beta-Tester:innen mit dem Feature versorgt. Sollten sich im Laufe der Testphase keine gravierenden Probleme zeigen, sollte der Rollout für die Release-Version von Whatsapp innerhalb der nächsten Wochen folgen.

Kennt ihr schon diese Android-Funktionen?

