Wenn Whatsapp zur Kündigung führt

Abhängig vom Inhalt können auch Beiträge in Chatgruppen arbeitsrechtlich zum Problem werden. (Foto: YURII MASLAK / Shutterstock.com)

Urteil: Pöbeleien in Chatgruppe sind Kündigungsgrund

Wie öffentlich oder privat sind wüste Beleidigungen und gewaltverherrlichende Aussagen gegenüber Kolleginnen und Kollegen in geschlossenen Chatgruppen? Auf Basis eines derartigen Whatsapp-Chats hat eine Fluggesellschaft nun Kündigungen ausgesprochen. Der konkrete Fall sorgt für kräftigen Wirbel. Das Bundesarbeitsgericht hat zwei vorherige Urteile aufgehoben. Die Details des Rechtsstreits lest ihr im dazugehörigen Nachrichtenbeitrag.

Code Llama: Meta veröffentlicht Alternative zu GitHubs Copilot

Meta hat Code Llama veröffentlicht, ein neues KI-Programmiertool, das als Alternative zu GitHubs Copilot fungiert und auf dem Sprachmodell Llama 2 basiert. Das Tool kann in natürlicher Sprache kommunizieren und Code in vielen gängigen Sprachen schreiben und vervollständigen. Es wird in drei Größenordnungen angeboten, die auf verschiedenen Systemen und für unterschiedliche Latenzanforderungen optimiert sind. Mit diesem offenen und kostenlosen Ansatz möchte Meta Programmierern bei routinemäßigen Aufgaben helfen und die Softwareentwicklung effizienter gestalten.

Dieser KI-Bildgenerator bekommt endlich auch Schriften hin

Ideogram ist ein frisch gestartetes Unternehmen, das einen KI-Bildgenerator entwickelt hat, der sich auf die Generierung von Texten und Schriften spezialisiert hat. Mit einem Team aus Branchenveteranen und einer Finanzierung von 16,5 Millionen US-Dollar scheint das Unternehmen gut aufgestellt zu sein. Interessenten können sich bereits auf der Website anmelden und Bilder generieren, wobei einige Werke schon ausgestellt sind. Ideogram will das bisher ungelöste Problem der Textgenerierung in der Bildgenerierung angehen und den Weg für kreative Lösungen ebnen.

