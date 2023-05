Whatsapp: Edit-Button soll bald veröffentlicht werden

Whatsapp-Nutzer sollen bald die Möglichkeit bekommen, Nachrichten im Nachhinein zu bearbeiten. Das Feature haben sich in der Vergangenheit bereits viele Nutzer gewünscht, nun arbeitet Whatsapp tatsächlich daran.

Momentan ist es allerdings nur für einige Beta-Tester der Web-Version von Whatsapp verfügbar, wie WAbetainfo schreibt. Allerdings bestätigt die Seite, dass das Feature bald auch für die mobile Version von Whatsapp verfügbar sein soll.

Vorerst soll es aber noch unter weiteren Beta-Testern der Web-Version ausgerollt werden. So kann Whatsapp weiteres Feedback sammeln und mögliche Bugs ausfindig machen, bevor der Edit-Button in die mobile Version kommt.

So funktioniert der Edit-Button

Haltet ihr eine Nachricht länger gedrückt, erscheint ein kleines Menü mit verschiedenen Optionen. Hier sollt ihr die Option bekommen, eine Nachricht zu bearbeiten. Wählt ihr diese aus, öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Bearbeitung stattfindet.

Ihr könnt eine Nachricht mehrmals bearbeiten, allerdings nur in einem Zeitfenster von 15 Minuten nach Absenden der Nachricht. Dadurch will Whatsapp sicherstellen, dass Nachrichtenverläufe zu einem späteren Zeitpunkt nicht komplett verändert werden.

Das Feature soll in erster Linie dazu dienen, Rechtschreibfehler zu korrigieren. Ob es in genau dieser Form in die Mobile-Version gelangen wird, ist momentan noch unklar.

Es kann gut sein, dass Whatsapp noch Änderungen anhand des Feedbacks der Beta-Tester vornimmt. Auch ein konkretes Release-Datum steht momentan noch aus.

Verbesserungen bei Umfragen und Weiterleitungen

Erst vor ein paar Tagen hat Whatsapp noch einige Verbesserungen bei Umfragen und Weiterleitungen vorgenommen. Zum Beispiel ist es nun bei Umfragen möglich, einzustellen, dass Teilnehmer nur ein einziges Mal abstimmen. Außerdem kann jetzt nach Umfragen gefiltert werden.

Bei Weiterleitungen von Bildern und anderen Medien kommen die Bildunterschriften ab sofort mit. Wenn ihr etwas also in mehreren Chats teilen möchtet, müsst ihr diese nicht für jeden Chat einzeln verfassen.

Mehr zu diesem Thema Whatsapp