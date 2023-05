Whatsapp zeigt editierbare Nachrichten in neuem Video

Der Edit-Button ist nun aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr weit entfernt. Von offizieller Seite aus wurde die neue Funktion nun in einem Video angeteasert. Das wurde vom offiziellen Twitter-Account von Whatsapp auf der Plattform veröffentlicht.

Zu sehen sind einige falsch geschriebene Worte in verschiedenen Sprachen, die anschließend korrigiert werden. Am Ende werden die Worte „Coming soon“ korrigiert. Es ist also davon auszugehen, dass der Edit-Button bald für alle öffentlich ausgerollt wird.

Details bleiben noch aus

Offizielle Details gibt es momentan noch nicht. Allerdings hat Whatsapp den Edit-Button bereits mit einigen Beta-Testern in der Web-Version der App getestet. Anscheinend sind die Tests nun abgeschlossen und das Feature ist bereit für die Massen.

In der Beta-Version des Features konnten Tester eine Nachricht länger gedrückt halten und dann die Option „Bearbeiten“ aus dem auftauchenden Menü auswählen. Das war in einem Zeitfenster von 15 Minuten möglich. Ältere Nachrichten konnten dann nicht mehr bearbeitet werden.

Wie der Twitter-Trailer ebenfalls vermuten lässt, soll das Feature dazu dienen, kleine Rechtschreibfehler in den Nachrichten zu korrigieren. Durch das Zeitfenster soll verhindert werden, dass Nachrichtenverläufe hinterher verfälscht werden können.

Finale Form des Edit-Buttons unklar

Ob der Edit-Button genauso funktionieren wird wie in der Beta, ist bisher noch unklar. Es kann gut sein, dass Whatsapp Änderungen anhand des Feedbacks der Tester vornimmt, bevor die Funktion öffentlich ausgerollt wird.

Da es dazu aber noch keine offiziellen Informationen gibt, wissen wir noch nicht, wie die finale Form aussehen wird. Wir können uns aber gut vorstellen, dass er zumindest sehr ähnlich funktionieren wird wie in der Beta.

