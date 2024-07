Whatsapp: Wie du deine Lieblingskontakte und -gruppen jetzt schneller findest

Wie Whatsapp in einem Blogeintrag am 16. Juli 2024 mitgeteilt hat, ist die neue Favoriten-Funktion ab sofort verfügbar und wird nach und nach an alle Nutzer:innen verteilt. Wer die Neuerung jetzt noch nicht in seiner App findet, darf Whatsapp zufolge in den kommenden Wochen damit rechnen.

So funktioniert das Favoriten-Feature auf Whatsapp

Die Favoriten-Funktion findet sich in den Filtern auf der Startseite der Chatliste. Besonders häufig genutzte Kontakte und Gruppen lassen sich dort unterbringen, indem man sie über den Button „Zu Favoriten hinzufügen“ auswählt. Dadurch sind sie schneller auffindbar.

Auch im Bereich Anrufe lassen sich Favoriten wählen. Hat man Kontakte ausgewählt, sortieren sie sich hierbei ganz oben in die Liste und müssen nicht erst durch langes Scrollen herausgesucht werden.

Whatsapp: Die Reihenfolge lässt sich verschieben

Alternativ lassen sich die Favoriten auch über die Einstellungen steuern, wo es ebenfalls einen neuen Reiter hierfür gibt. Zudem kann man einen Kontakt in der regulären Chatliste durch langes Drücken auswählen und ihn in dem dadurch verfügbaren Menü dann zu den mit einem Herzchen markierten Favoriten hinzufügen oder davon entfernen.

Die Kontakte lassen sich nicht nur entfernen oder hinzufügen, sondern je nach Priorität auch verschieben, indem man sie im Bearbeitungsmodus per Drag-and-Drop bewegt. Die gewählten Favoriten sind stets miteinander verknüpft – wer im Chat einen Kontakt hinzufügt, findet diesen dann auch unter seinen bevorzugt angerufenen Personen.

Endlich endlose Favoriten

Gänzlich neu ist die Favoriten-Funktion in Whatsapp nicht. Bislang konnte man vereinzelte Kontakte favorisieren, indem man bei einem Kontakt durch langes Drücken das Menü öffnet und ihn dann mit einer virtuellen Reißzwecke oben anpinnt.

Das war allerdings auf maximal drei Kontakte beschränkt. Von nun an kann man die Favoriten-Liste auf Whatsapp beliebig befüllen.

Erst vor wenigen Monaten hat Whatsapp überhaupt Filter für die Chats eingeführt. Bislang lassen sie sich damit nach „Ungelesen“, „Favoriten“ und „Gruppen“ sortieren. Ob noch weitere Filter hinzukommen, bleibt abzuwarten.

