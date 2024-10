Whatsapp macht Emoji-Reactions noch einfacher: Was sich bald ändern soll

In der aktuellen Whatsapp-Version kann man mit sechs festen Standard-Emojis antworten oder muss aus der gesammelten Liste sein spezifisches Emoji heraussuchen. Das soll sich bald ändern, wie Wabetainfo berichtet. Die Experten haben sich iOS-Beta-Version 24.21.10.76 angesehen.

So findet ihr Emojis bald schneller

Künftig steht euch auf dem iPhone demnach ein Schieberegler (oder Slider) zur Verfügung. Auch für Änderung wurde die Neuerung schon gesichtet. Dieser Silder schlägt euch automatisch eure häufig genutzten oder beliebten Emojis vor. Dabei soll es mehr als sechs Plätze geben, aus denen ihr final auswählen könnt.

Auf wie viele Emojis ihr beim neuen Feature schlussendlich zugreifen könnt, schreibt Wabeta allerdings nicht. Da es sich um eine Testversion (Beta) handelt, kann es aber auch noch zu Änderungen kommen. Das finale Feature könnte also anders ausshen. Ebenfalls unbekannt ist ein Datum für den Rollout des Features. Neben diesem Emoji-Feature testet Whatsapp aktuell eine weitere Funktion, die euch eure Chats übersichtlicher gestalten lässt. Damit schafft ihr mehr Ordnung in Chats und Gruppen und könnt mit Listen und Filtern schneller an Informationen kommen. Wie genau das funktioniert, lest ihr in diesem Beitrag.

Die beliebtesten und unbeliebtesten Smileys der Deutschen

In einer Studie untersuchten Wissenschaftler 280 Millionen Tweets und Nachrichten. Sie fanden dabei heraus, dass drei Emojis besonders beliebt sind. Das Tränen lachende Gesicht, das lachende Gesicht und der Zwinkersmiley belegten die Plätze eins bis drei. Besonders unbeliebt war hingegen das sogenannte Gesicht in den Wolken und das Gesicht mit der gepunkteten Linie. Fairerweise muss man erwähnen, dass es sich dabei um neuere Emojis handelt und sie zum Zeitpunkt der Erhebung noch unbekannter waren.

