Whatsapp: Mit dieser neuen Funktion müsst ihr nie wieder Sprachnachrichten abhören

Der beliebte Messenger Whatsapp bekommt in unregelmäßigen Abständen neue Funktionen spendiert. Jetzt haben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass ein neues Feature, das sich schon vor Monaten abgezeichnet hat, endlich seinen Weg in die finale Version der App findet. Dadurch müsst ihr künftig Sprachnachrichten eurer Kontakte nicht mehr abhören.

Anzeige Anzeige

Whatsapp startet Transkripte für Sprachnachrichten

Künftig könnt ihr euch die Sprachnachricht auch in Textform anzeigen lassen. Whatsapp transkribiert die Nachricht für euch und listet den Inhalt ganz einfach darunter auf. Dabei müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass die Nachricht eures Kontakts noch einmal zusätzlich auf einen Server geladen werden muss. Laut Whatsapp findet die Transkription direkt in der App auf eurem Gerät statt, sollte dadurch wenig Zeit in Anspruch nehmen und ist zudem Ende-zu-Ende verschlüsselt.

Die neue Funktion lohnt sich vorwiegend dann, wenn ihr euch in der Öffentlichkeit befindet und es zu laut ist, um Sprachnachrichten abzuhören. Oder wenn ihr kein Fan von Whatsapp-Sprachnachrichten seid, aber euch eure Kontakte trotzdem immer wieder Aufnahmen schicken. So oder so könnt ihr sie ganz einfach ablesen, nachdem Whatsapp sie für euch transkribiert hat.

Anzeige Anzeige

Um die Funktion zu aktivieren, sobald sie per Update erschienen ist, müsst ihr in die Einstellungen wechseln und dort den Bereich „Chats“ öffnen. Dort findet ihr jetzt einen neuen Eintrag mit dem Namen „Transkriptionen von Sprachnachrichten aktivieren“. Ist die Option aktiviert, könnt ihr zudem die bevorzugte Sprache einstellen. Android-Nutzer:innen haben hier vorerst noch das Nachsehen. Laut offizieller Support-Seite von Whatsapp unterstützt nur iOS bislang Deutsch. Das soll sich aber bald ändern, wie das Unternehmen betont.

Anzeige Anzeige

Ist die Transkription in Whatsapp aktiviert, müsst ihr bei neuen Sprachnachrichten lang auf die zugehörige Chat-Blase drücken. Dann erscheint die Option „Transkribieren“. In der Beta-Version wurden noch alle Nachrichten automatisch übersetzt, die kürzer als zwei Minuten waren. Hier hat Whatsapp offenbar aufgrund des Feedbacks der Nutzer:innen nachjustiert.

Kennt ihr schon diese Android-Funktionen?

10 Bilder ansehen Kennt ihr diese Android-Funktionen? Quelle: (Foto: t3n)

Mehr zu diesem Thema