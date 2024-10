Whatsapp: Durch dieses neue Feature öffnet ihr nie wieder schädliche Links

Einige Beta-Tester kommen jetzt schon in den Genuss einer neuen Funktion, mit der Whatsapp die Sicherheit für seine Nutzer:innen erhöhen will. Wie Wabetainfo berichtet, soll das Update für Android 2.24.20.28 ein neues Feature enthalten, das insbesondere die Gefahren von geteilten Links eingrenzen soll.

Cyberkriminelle können vor allem über häufig geteilte Links Malware in Umlauf bringen oder versuchen, mittels Phishing an sensible Daten der User:innen heranzukommen. Welche Links sicher und welche potenziell gefährlich sind, ist für Nutzer:innen oft nur schwer einzuschätzen

Informationen können schnell über Google abgefragt werden

Genau da setzt die neue Whatsapp-Funktion an. Damit können User:innen ganz einfach auf den Link tippen und ihn so lange gedrückt halten, bis sie die Option angezeigt bekommen, bei Google nach Informationen über den Link zu suchen.

Vorausgesetzt, dass Kriminelle den Link tatsächlich gezielt verbreiten und ihre Masche bereits aufgeflogen ist, wären die entsprechenden Informationen auf einen Blick sichtbar. Eine Option, die die Sicherheit und Transparenz deutlich verbessern kann, aber auch nicht genutzt werden muss.

Laut Webetainfo wird nur der jeweilige Link mit Google geteilt. Whatsapp selbst kann den Link dagegen nicht sehen und auch nicht darauf zugreifen.

Während die Vorsichtsmaßnahme vor allem im Hinblick auf oft geteilte und weitverbreitete Links mit einem hohen Schadenspotenzial entwickelt wurde, funktioniert sie bei allen Links, die in Gruppen- oder Einzelchats geteilt werden. Noch ist sie auf eine begrenzte Anzahl an Beta-Testern begrenzt, die sich bereits das neueste Update der Whatsapp-Beta für Android aus dem Google Play Store heruntergeladen haben.

Whatsapp wartet mit mehreren neuen Funktionen auf

Doch schon in den kommenden Tagen soll das Feature immer mehr User:innen zur Verfügung gestellt werden. Die können sich in letzter Zeit ohnehin über einige Neuerungen freuen.

So hat Whatsapp kürzlich zum Beispiel die Möglichkeit bereitgestellt, neue Kontakte auch ohne Smartphone abzuspeichern. Daneben können User:innen jetzt einstellen, dass Kontakte nicht mehr sehen können, dass ein Status angesehen wurde.

