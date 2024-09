Neue Whatsapp-Funktion für Communitys: So können Admins für mehr Ordnung sorgen

Seit 2022 gibt es die Whatsapp-Communitys, die es erlauben, mehrere Gruppenchats einer Gruppe innerhalb des Messengers zusammenzufügen und direkt in Whatsapp eine Art Forum zu erstellen. Praktisch ist das beispielsweise für Sportvereine, Firmen und Schulen, deren Mitglieder so über ihre eigenen Gruppen(chats) hinaus informiert bleiben können.

Wie WABetaInfo berichtet, hat der Messenger aus dem Hause Meta damit begonnen, zwei neue Funktionen für Communitys auszurollen. Beide geben den jeweiligen Admins mehr Möglichkeiten zur Verwaltung der Communitys an die Hand; die interessantere der neuen Funktionen lässt sie etwa für mehr Übersichtlichkeit innerhalb von Communitys sorgen.

Whatsapp: Diese neuen Funktionen kommen für Communitys

So ist es nach dem Update möglich, die Sichtbarkeit von Gruppenchats innerhalb einer Community einzeln zu konfigurieren. Die Absicht dahinter ist, dass bestimmte Chats nur für eingeladene Personen sichtbar und damit nutzbar sind, während die übrigen Mitglieder weder Zugriff haben, noch den Chat überhaupt sehen können.

Interessant ist das sicher in erster Linie für Admin- und Verwaltungsgruppen; auch Lehrer:innen dürften zur Zielgruppe dieser Neuerung gehören. Denkbar wäre zudem auch, dass Admins über die Sichtbarkeitseinstellungen ein wenig „aufräumen“ können, sodass Community-Mitgliedern nur für sie Relevantes angezeigt bekommen.

„Diese zusätzliche Kontrolle verbessert die Privatsphäre und bietet Administratoren mehr Flexibilität bei der Strukturierung ihrer Communitys“, fasst WABetaInfo die Neuerung zusammen.

Die zweite neue Funktion, die mit dem Update in Communitys einzieht, lässt die Eigentumsrechte an einer Community an einen anderen Admin übertragen. „Der neue Besitzer erhält dann vollständige Administratorrechte, einschließlich der Möglichkeit, wichtige Entscheidungen wie das Deaktivieren der Community oder das Herabstufen anderer Administratoren zu treffen“, heißt es bei WABetaInfo.

Scheidet der oder die bisherige Community-Eigentümer:in also beispielsweise aus dem Verein aus, ist es dank dem Update einfacher, einem anderen die Zügel zu überlassen.

Der Rollout des Updates hat laut WABetaInfo bereits begonnen; für iOS-User:innen handelt es sich um Versionsnummer 24.18.77, Android-Nutzer:innen müssen nach Version 2.24.18.80 Ausschau halten. Wie üblich werden die Updates in Wellen ausgerollt, sodass es unter Umständen noch dauern kann, bis ihr die neuen Funktionen erhaltet.

