Whatsapp-Status: Jetzt neu mit Likes und privaten Erwähnungen

Der Nachrichtendienst WhatsApp kündigte in einem Blogbeitrag neue Funktionen an, wie ihr euren Status und den eurer Kontakte noch persönlicher nutzen könnt. Ab sofort bekommen Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, den Status von Kontakten direkt mit einem Like zu markieren. Außerdem können bis zu fünf Kontakte in einem Status erwähnt werden, ohne das andere Nutzer etwas mitbekommen.

WhatsApps neue Funktionen im Überblick

Mit nur einem Klick könnt ihr jetzt das grüne Herz-Symbol drücken und mit dem Status von euren Freunden interagieren. Das schreiben die WhatsApp-Verantwortlichen in einem Blogbeitrag vom 26. September 2024. Diese Likes sind nicht öffentlich und können nur vom Ersteller des Status eingesehen werden. Das gilt auch für die Erwähnungen, die ebenfalls als privat eingestellt sind. Werden hier Kontakte im Status verlinkt, bekommen nur diese Kontakte die Benachrichtigung der Erwähnung. Die ausgewählten Nutzer – bis zu fünf Personen – können den Status dann erneut teilen, wenn sie das möchten.

Schon gewusst? Likes und Kommentare haben auf uns eine ähnliche Wirkung wie Genussmittel. Genau wie Schokolade senden diese Interaktionen eine Belohnung an unser Gehirn. Laut der Internationalen Hochschule verursacht jeder Like einen Dopamin-Schub. Das geht so weit, dass Menschen sogar süchtig werden können. Messenger wie TikTok, Instagram und Facebook benutzen außerdem Algorithmen, um uns möglichst lange mit spannenden Themen auf der Plattform zu halten.

Weitere neue und nützliche WhatsApp-Funktionen

Vor wenigen Tagen wurde eine weitere Funktion angekündigt, deren Veröffentlichung aber noch etwas dauern wird: Ihr könnt bald Hintergründe bei WhatsApp-Anrufen verwenden. Bei Videocalls könnt ihr dann entspannte oder für die Arbeit professionelle Hintergründe auswählen. Redakteur Jörn Brien erklärt im Detail, was damit alles möglich sein wird. Außerdem gibt es von uns 29 Tipps, wie ihr das meiste aus WhatsApp und Co. herausholen könnt.

