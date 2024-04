Whatsapp: Mit dieser Funktion könnt ihr bald Dateien privat teilen

Das Teilen von Dateien in Whatsapp ist denkbar einfach: Ihr könnt einfach einen Kontakt und die Datei auswählen und schon landen Videos und Fotos bei den Empfänger:innen. Doch was ist, wenn ihr die Dateien nicht über einen Whatsapp-Chat teilen wollt?

Whatsapp bringt neue Sharing-Funktion

Wie WABetaInfo entdeckt hat, arbeitet Whatsapp in der Android-Beta des Messengers derzeit an einer Funktion, mit der ihr Daten privat mit Smartphones in der Nähe teilen könnt. Das Feature trägt den Namen „People nearby“.

Ruft ihr die Funktion auf, versucht Whatsapp Geräte in der Nähe zu finden, die ebenfalls „People nearby“ aktiviert haben. Die Geräte müssen sich dafür im selben Netzwerk befinden – eine Verbindung über mobile Daten ist nicht möglich.

Wurde ein Gerät gefunden, könnt ihr die Dateien auswählen, die ihr versenden möchtet, und sie weiterleiten. Der Vorteil: Der Datentransfer läuft dann nur über euer Netzwerk und weder über die Whatsapp-Server noch über Cloud-Dienste.

Whatsapp hat dabei auch an eure Privatsphäre und Sicherheit gedacht. Befindet ihr euch in einem öffentlichen Netzwerk, kann niemand einfach „People nearby“ nutzen, um unerwünschte Daten auf euer Smartphone zu laden. Nur, wenn ihr das Feature geöffnet habt, lässt sich euer Gerät finden.

Wann erscheint das neue Feature für Whatsapp?

Derzeit befindet sich das Feature noch in der Entwicklungsphase. Der Screen für „People nearby“ lässt sich zwar schon bei einigen Nutzer:innen in der Beta von Android einsehen, doch sind noch nicht alle Funktionen freigeschaltet.

Gerade bei einer solchen Funktion sollte Whatsapp besonderen Wert darauf legen, etwaige Bugs vor dem offiziellen Release zu beseitigen. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass das Teilen von Dateien nicht zum Sicherheitsrisiko wird.

