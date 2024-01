Whatsapp bringt Farbe ins Spiel: Was sich beim Design bald ändern könnte

Welche Farbe hat Whatsapp? Diese Frage dürften die meisten mit „Grün“ beantworten. Dank eines Updates können User:innen dieses typische Design aber wohl bald ändern. Und nicht nur das: Es stehen gleich mehrere Farboptionen zur Auswahl.

Zwar konnten Whatsapp-User:innen bisher den Hintergrund der Chats anpassen sowie zwischen einem hellen und dunklen Modus wählen, doch eines war bisher voreingestellt: die Hauptfarbe des Messengers. Das scheint bald Schnee von gestern zu sein.

5 Farboptionen stehen zur Auswahl

Immer wieder wartet Whatsapp mit neuen Funktionen auf. Wie es aussieht, möchte der Messenger seinen User:innen in Zukunft mehr Farben als nur das klassische Grün zur Auswahl stellen. Wie WaBetaInfo berichtet, bietet die iOS-App ihren Nutzer:innen in einer Beta-Version die Möglichkeit, das Design individuell anzupassen.

Die bisherige Hauptfarbe der App wird im neuen Themes-Feature um vier weitere Farben erweitert: Blau, Weiß, Rosa und Lila. Damit folgt Whatsapp dem Trend, Nutzer:innen mehr Kontrolle über ihre App-Oberfläche zu bieten und die Farbe auswählen zu lassen, mit der sich die User:innen am besten identifizieren können.

Wer sich für eine der Farboptionen entscheidet, tauscht damit alle bisherigen grünen Elemente aus, beispielsweise die Benachrichtigungen. Zusätzlich soll sich auch die Farbe der gesendeten und empfangenen Nachrichtenblasen nach Belieben anpassen lassen.

Feature lediglich in der Betaversion zu haben

Bisher ist das Feature nur für einige wenige Beta-User:innen verfügbar. Zwar hat sich Whatsapp noch nicht offiziell dazu geäußert, aber die neue Funktion wird voraussichtlich in einem der kommenden Updates für alle erhältlich sein.

WABetaInfo geht außerdem davon aus, dass das Themes-Feature auch für Android-User:innen verfügbar sein wird und dass Whatsapp künftig noch weitere Personalisierungsoptionen einführen wird.

Das soll sich 2024 noch ändern

Bei den Farboptionen handelt es sich nicht um die einzige Änderung, auf die sich User:innen freuen können. Wie ebenfalls WaBetaInfo in einer Betaversion entdeckt hat, soll es einigen Tester:innen bereits möglich sein, Musik während eines Videoanrufs miteinander zu teilen.

Ebenfalls in der Entwicklung in einer Betaversion (2.24.1.18) für Android-User:innen: Wie in anderen Meta-Anwendungen wie Instagram und Co sollen Unternehmen bei Whatsapp ein blaues Häkchen für verifizierte Kanäle erhalten.

