Whatsapp: Diese 5 neuen Funktionen müsst ihr kennen

Whatsapp zählt weltweit zwei Milliarden Nutzer:innen und ist damit der beliebteste Messenger. Damit das so bleibt, spendieren die Entwickler:innen den Apps für iOS, Android, macOS und Windows regelmäßig neue Funktionen – manchmal sogar in so geringen Abständen, dass es für einige Nutzer:innen unübersichtlich wird.

Damit ihr nichts verpasst, haben wir die Neuheiten der vergangenen Wochen für euch zusammengetragen.

Whatsapp-Chats mit Geheim-Code sperren

Ende November erweiterte Whatsapp die Sicherheitsfunktion Chatsperre. Mit der ist es möglich, bestimmte Unterhaltungen abzusichern. Für den Zugriff müssen Nutzer:innen die Smartphone-Pin eingeben oder sich per Fingerabdruck- oder Gesichts-Scan identifizieren. Diese Unterhaltungen lassen sich jetzt zusätzlich verstecken und nur noch aufrufen, wenn man einen bestimmten Code in die Suchzeile eingibt. Alle weiteren Informationen zu den Whatsapp-Geheimcodes.

Selbstlöschende Sprachnachrichten

Nach selbstlöschenden Nachrichten, Bildern und Videos bekommen auch die Sprachnachrichten einen Selbstzerstörungs-Modus. Ihr könnt eurem Gegenüber also Audiobotschaften schicken, die sich nur einmal anhören lassen. Damit es dabei kein Vertun gibt, sind die Nachrichten mit einem entsprechenden Hinweis gekennzeichnet. Um eine Einmal-Botschaft zu versenden, tippt ihr bei der Aufnahme einfach auf die kleine Eins. Wir liefern euch alle weiteren Informationen zu selbstlöschenden Sprachnachrichten.

IP-Adresse verbergen

Längst bietet Whatsapp auch eine Funktion zum Telefonieren. Um den Datenschutz dabei zu erhöhen, haben die Entwickler:innen eine Funktion eingebaut, die es erlaubt, die IP-Adresse bei solchen Telefonaten zu verstecken. Schließlich lässt sie Rückschlüsse zum ungefähren Standort und zum Internetanbieter zu. Nur einen Nachteil hat die praktische Funktion: Durchs Einschalten könne sich laut Whatsapp die Qualität der Anrufe verschlechtern. Hier verraten wir, wie ihr eure IP-Adresse verschleiert.

Zwei Profile auf einem Gerät nutzen

Wenn ihr ein Android-Smartphone besitzt, ist euch vielleicht schon ein kleiner Pfeil neben eurem Profilbild aufgefallen. Dessen Geheimnis ist schnell gelüftet: Er ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen zwei Profilen. Praktisch für alle, die ein berufliches und ein privates Konto auf einem Gerät verwenden wollen. Hier lest ihr, wie ihr ein zweites Konto auf eurem Gerät einrichtet.

Nachrichten fixieren

Mit der neuen Funktion „Fixieren” will Whatsapp für mehr Übersicht in euren Chats sorgen. Seit Dezember habt ihr die Möglichkeit, Nachrichten in einer Unterhaltung anzupinnen. So habt ihr wichtige Informationen, wie etwa die Location der nächsten Party, immer direkt im Blick. Einen Nachteil gibt es auch: Pro Chat dürft ihr nur eine Nachricht fixieren. Wie genau das funktioniert, verraten wir euch in diesem Artikel.

Das kommt bald: Whatsapp mit KI-Chat

Eine neue Funktion für kommende Versionen das Messengers wurde auch schon erspäht. So soll der Messenger künftig einen KI-Chat im Stile von ChatGPT oder Microsoft Copilot erhalten. Nutzer:innen können darüber Fragen stellen. Als Basis dient Metas eigenes Sprachmodell Llama 2. Erste Beta-Tester:innen können bereits darauf zugreifen. Noch bleibt der Kreis aber überschaubar. Noch unklar ist, wann Whatsapp den fertigen Bot final in die App integriert.

Noch mehr Whatsapp

Ihr wollt noch mehr aus dem Messenger herausholen? Dann haben wir 29 Whatsapp-Tipps zu gängigen Funktionen für euch. Außerdem ist auch t3n jetzt auf Whatsapp vertreten. Wie ihr unseren Kanal (auch bei Threads, Mastodon und Bluesky) abonnieren könnt, verraten wir hier.

