Mehr Ordnung bei Whatsapp: Diese Funktion hat Meta erweitert

Schon im Dezember hatte Whatsapp eine praktische Funktion zum Anpinnen von Nachrichten in Einzel- und Gruppenchats vorgestellt. Sie ermöglicht es euch, besonders wichtige Nachrichten oberhalb der Unterhaltung anzupinnen. Ob es sich dabei um eine simple Nachricht oder Medieninhalte wie Fotos handelt, spielt keine Rolle. Allerdings war die Funktion bislang auf eine Nachricht pro Chat beschränkt. Das ändert sich jetzt, wie Meta-CEO Mark Zuckerberg und Whatsapp-Chef Will Cathcart in ihren jeweiligen Whatsapp-Kanälen ankündigen.

Bis zu 3 Nachrichten anpinnen

„Ihr könnt jetzt bis zu drei Nachrichten pro Chat anpinnen, sodass alle wichtigen Nachrichten einfach zu finden sind“, schreibt Cathcart dazu. Und das ist schnell gemacht. Haltet einfach eine Nachricht gedrückt und tippt dann auf Fixieren. Im Anschluss müsst ihr noch den Zeitraum auswählen. Zur Verfügung stehen 24 Stunden, sieben oder 30 Tage. Für immer lassen sich Nachrichten allerdings nicht fixieren. Spätestens nach 30 Tagen verschwinden sie also wieder aus dem Blickfeld.

Spielt die Nachricht schon vor dem Ablauf der gewählten Zeitspanne keine Rolle mehr? Dann haltet ihr wieder lange auf den Chat-Eintrag gedrückt und wählt Lösen aus, um die Botschaft abzuheften. Übrigens könnt ihr auch komplette Einzel- und Gruppenchats fixieren. Dazu wischt ihr den Chat der Wahl im Hauptmenü von links nach rechts und wählt Fixieren aus. Auch hier ist das Limit bei drei Unterhaltungen erreicht. Ein Zeitfenster, wann sich die Chats selbstständig lösen, gibt es aber nicht.

