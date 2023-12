Whatsapp sorgt für mehr Übersicht: So pinnt ihr Nachrichten an

Gerade zu den Feiertagen dürften viele Smartphones ständig vibrieren. Die Eltern fragen nach Wünschen für das Weihnachtsessen, die Geschwister nach Geschenkideen – und was machen wir eigentlich an Silvester? Vieles davon geschieht wahrscheinlich über Whatsapp. Laut Statista ist der Messenger bei deutschen Nutzer:innen besonders beliebt. Pünktlich zum Fest integrieren die Macher:innen nun die Funktion „Fixieren“.

Anzeige Anzeige

Die könnte für etwas mehr Ordnung im Feiertags-Trubel sorgen, denn mithilfe der Funktion lassen sich einzelne Nachrichten in Chats anpinnen, sodass wichtige Nachrichten zu Geschenken, Festivitäten oder Locations direkt zur Verfügung stehen.

So pinnt ihr Nachrichten an

Um eine Nachricht anzupinnen, haltet ihr einfach den Finger darauf gedrückt, tippt auf Mehr, wenn das Kontextmenü erscheint, und wählt dann Fixieren aus. Anschließend legt ihr fest, wie lange die Botschaft stehen bleiben soll. Whatsapp gibt euch drei Möglichkeiten zur Auswahl: 24 Stunden, 7 oder 30 Tage. Die Nachrichten lassen sich aber auch nach Belieben wieder lösen.

Anzeige Anzeige

Danach erscheint ein Shortcut zur Nachricht am oberen Rand des jeweiligen Chats. Tippt ihr darauf, landet ihr an der passenden Stelle in eurem Verlauf. Es muss sich dabei übrigens nicht zwingend um eine Textbotschaft handeln – auch Bilder und sogar Emojis lassen sich fixieren.

Diese Einschränkungen gibt es

Einschränkungen gibt es aber auch. In Gruppen können Administratoren laut Heise einstellen, ob jeder Botschaften festpinnen darf oder nur die Verwalter:innen des Chats selbst. Außerdem lässt sich nur eine Nachricht pro Unterhaltung fixieren. Wollt ihr eine Zweite anpinnen, ersetzt ihr damit die Erste. Bei der Sicherheit ändert sich durch die neue Funktion aber nichts. Die Nachrichten sind laut Bericht weiter Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

Anzeige Anzeige

Ihr wollt noch mehr aus dem Messenger herausholen? Wir haben noch weitere 29 nützliche Whatsapp-Tipps für euch zusammengefasst.

Mehr zu diesem Thema Whatsapp