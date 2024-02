Whatsapp: Das sind die neuen Formatierungsfunktionen und so nutzt du sie

Gestern gab Whatsapp bekannt, dass es nun vier neue Textformatierungsoptionen gibt. Mit den Einstellungen können in Chats und Statusmeldungen Texte unterschiedlich hervorgehoben werden. Schon vorher war es in der Messaging-App möglich, einen Text zu fetten, kursiv zu gestalten, durchzustreichen oder in Monospace zu schreiben.

Anzeige Anzeige

Ab sofort ist auch eine Auflistung mit Punkten, eine nummerierte Liste sowie ein Blockzitat und ein Inline-Code möglich. Die Optionen sind sowohl für iOS, Android als auch für die Web-App verfügbar. Im alltäglichen Chat mit Familie und Freunden sind die neuen Formatierungen eher weniger nützlich. Business-Kunden, die mit Whatsapp beispielsweise Newsletter oder Informationen über Broadcast-Listen versenden, können mit den Formatierungsoptionen ihre Texte aber noch mehr hervorstechen lassen. So benutzt du die einzelnen Optionen.

Fetter Text

Ein gefetteter Text macht die Buchstaben breiter, sodass sie mehr hervorstechen. Dadurch lassen sich Informationen in Textnachrichten besser überfliegen. Auch Überschriften können mit der gefetteten Schrift besser nachgeahmt werden. In. Whatsapp fettest du deinen Text, indem du vor und nach dem Abschnitt ein * setzt. Daraufhin formatiert die App den Text automatisch.

Anzeige Anzeige

Kursiver Text

Buchstaben, die kursiv (oder italic) sind, sind schräg und leicht zur rechten Seite geneigt. Kursiver Text wird verwendet, um Eigennamen, Fremdwörter oder Fachbegriffe hervorzuheben. Dadurch soll die Leserlichkeit erhöht werden. In Whatsapp kann ein Text durch die Ummantelung von _ kursiv gesetzt werden.

Durchgestrichen

Texte lassen sich bei Whatsapp auch durchstreichen. Auch wenn es bei Textnachrichten eher unnötig wirkt, Texte nachträglich zu radieren, kann diese Formatierung gut als Stilmittel verwendet werden. So können beispielsweise Angebote, wie „Das Pro-Paket gibt es nun statt für 19,99€ für 14,99€“, hervorgehoben werden. Bei Whatsapp kann ein Abschnitt durchgestrichen werden, indem du den Text mit einem Wellen-Geviertstrich (⁓) ummantelst.

Anzeige Anzeige

Monospace

Schrift in Monospace hat überall den gleichen Abstand zwischen allen Zeichen. Der Buchstabe I bekommt dann genau so viel Platz wie der Buchstabe D. Im Deutschen ist die Schriftart auch als nichtproportionale Schriftart bekannt. Die Monospace-Schrift kann bei Whatsapp sehr nützlich sein, auch wenn sich der Vorteil nicht sofort erschließt. Denn Texte in Monospace können ohne großem Aufwand formatiert werden. So können beispielsweise Tabellen auch in Schriftform dargestellt werden. Auch Einrückungen, Wortlängen und Zifferreihen aus der Code-Sprache können durch diese Formatierung besser dargestellt werden. Um einen Text in Monospace zu setzen, musst du vor und nach deinem Text drei Gravis-Zeichen (`) setzen.

Stichpunkte

Neu ist bei Whatsapp die Auflistung mit Stichpunkten. Vorbei sind einfache Stichpunkte mit einem Bindestrich. Nun werden die einzelnen Auflistungen leicht eingerückt und mit einem dicken Punkt versehen. Wer bei Whatsapp Stichpunkte in seiner Nachricht verwenden möchte, kann einen Stern (*) oder einen Bindestrich (-) vor den Text setzen. Whatsapp formatiert den Text dann automatisch.

Anzeige Anzeige

Nummerierungen

Neben einer Auflistung mit Stichpunkten erlaubt Whatsapp nun auch eine Auflistung mit Nummern. Dadurch können beispielsweise Ranglisten oder Abläufe genauer dargestellt werden. Auch hier formatiert der Messaging-Dienst den Text automatisch, wenn du vor deinem Text eine Nummer mit einem Punkt eingibst.

Blockzitat

Bei einem Blockzitat wird ein Text links mit einem Streifen versehen, nach rechts eingerückt und leicht eingegraut. So können, wie der Name schon verrät, Zitate oder einzelne Textabschnitte besser hervorgehoben werden. Um einen Text im Zitatformat zu formatieren, setzt du vor den Abschnitt ein Größer-als-Zeichen (>) und dahinter ein Leerzeichen.

Anzeige Anzeige

Inline-Code

Texte im Inline-Code haben einen höheren Zeichenabstand und Monospace-Serifen. Außerdem ist der Hintergrund leicht eingegraut. Die Funktion lässt sich besonders gut für die Darstellung von Computer-Code-Zeilen verwenden. Sie kann aber auch gut zum Hervorheben von Text genutzt werden. Um einen Text in Inline-Code zu schreiben, setzt du ein Backtick-Gravis (`) vor und nach dem Absatz.

Mehr zu diesem Thema Apps Whatsapp