Neues Whatsapp-Design ab sofort für Beta-Tester verfügbar – mit neuer Funktion

In einer Beta­-Ver­sion hat Whatsapp seine neue Benut­zer­ober­fläche freigeschaltet. Vor allem optisch wird sich der Messenger verändern. Eine weiße obere App-Leiste und ein grüner Text ersetzen einer grünen Leiste mit einem weißen Text – Grün wird also nicht mehr die dominante Farbe der Benut­zer­ober­fläche sein.

Anzeige Anzeige

Whatsapp invertiert sein Design – und testet Event-Funktion

Inwieweit sich aus der Veränderung des UI (User-Interface) auch eine Verbesserung der UX (User-Experience) ergibt, bleibt abzuwarten und scheint nicht mal sonderlich wahrscheinlich. Dennoch entwickelt Whatsapp offenbar fleißig an der Überarbeitung der Benutzeroberfläche. Das berichten die Kolleg:innen von Wabetainfo.

Neben einer weißen oberen App-Leiste wird offenbar auch die Statuszeile weiß, während die App-Beschriftungen grün werden sollen. Zudem zeigen sich die Schaltflächen runder und kontrastreicher.

Anzeige Anzeige

Darüber hinaus soll Whatsapp an einer neuen Funktion arbeiten, die es den Nutzer:innen ermöglicht, ihre Unterhaltungen zu filtern. So lassen sich Chats so sortieren, dass Listen mit ungelesenen Nachrichten, persönlichen Unterhaltungen oder geschäftlichen Chats entstehen. Diese Funktion soll den Nutzer:innen mehr Kontrolle beim Durchsuchen ihrer Unterhaltungen bieten.

In der jetzt veröffentlichten Beta-Version soll Whatsapp zudem eine sogenannte Event-Funktion testen. Das Feature, das sich momentan noch in der Testphase befindet, soll es Usern ermöglichen, Ereignisse innerhalb von Gruppenchats zu erstellen und als integriertes Erinnerungssystem zu terminieren.

Anzeige Anzeige

Neues Design auch unter iOS nahezu identisch

Offenbar soll die neue UI unter Android starten, aber dann ebenso für iOS zum Einsatz kommen. Das schließen die Kolleg:innen von Wabetainfo daraus, dass es eine entsprechende Whatsapp-Beta über die iOS-Testflight-App gibt, die verwendet werden kann, um aktuelle Beta-Versionen auf dem eigenen Gerät aktuell zu halten.

Leichte Diskrepanzen in Optik und Bedienung wird es aber wohl weiterhin geben, weil sich die Apps an die Design-Richtlinien der jeweiligen Plattform halten müssen. Wann Nutzer:innen final in den Genuss des neuen Whatsapp-Designs kommen, bleibt abzuwarten.